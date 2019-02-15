کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بروزرسانی گزارشات و اطلاعات وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: در سال ۹۶ بنگاه های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و ادامه فعالیت حدود بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

وی افزود: در سال ۹۷ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط در حال اجرا است؛ همچنین بنگاه هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی داشته و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا دارند، مشمول دریافت تسهیلات می شوند که در سال ۹۷ تاکنون ۱۸۲۰ میلیارد تومان از محل اجرای طرح رونق تولید به بنگاه های اقتصادی پرداخت شده است.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با بیان اینکه در راستای صیانت از نیروی کار، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها در ۹ ماهه سال جاری با حمایت موثر از ۱۳۵۷ بنگاه، موجبات تثبیت حدود ۳۰۴ هزار شغل فراهم آمد، از فعالیت ۱۳۵۲ بنگاه مشکل دار در کشور خبرداد و گفت: مسائل مربوط به این واحدها را با جدیت رصد و پیگیری می کنیم و در جهت رفع مشکلات آنها برای پایداری تولید از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

یاوری تاکید کرد: استانداران به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که هر روز یک بنگاه مشکل دار و یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه یا همفکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل کنند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اینکه در حال حاضر و در شرایط کنونی، کارگران، کارفرمایان، سهامداران، سرمایه گذاران و مدیران بنگاه های اقتصادی در خط مقدم کار و تولید هستند، گفت: هم اکنون کارگران به رغم مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام توان در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکلات بنگاه ها اهتمام دارند.

یاوری، صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان، سرمایه گذاران، حفظ حیات بنگاه های اقتصادی، پایداری تولید و تثبیت اشتغال و رسیدگی به مشکلات بنگاه های اقتصادی را ضروری دانست و گفت: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید را در دستور کار خود قرار دهند، کارگران آنها در طول مدت زمان اصلاح ساختار اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه مشکلات بنگاه های اقتصادی فقط نقدینگی نیست افزود: بخشی از مشکلات این واحدها به مسائل درون کارگاهی مانند بالا بودن هزینه های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و بعضا سوء مدیریت برمی گردد؛ ضمن اینکه بخشی از مشکلات ناشی از مسائل برون کارگاهی مانند رکود در صنعت، تحریم، واردات بی رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر سازمان ها و دستگاه ها است.