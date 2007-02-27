به گزارش خبرگزاری مهر، این عکسها به صورت سیاه و سفید است و این دو عکاس با نگاهی فلسفی به موضوع ماهی به عنوان تنها عنصر زنده سفره هفت سین در دو سبک سوررئال و رئال عکاسی کردهاند. علاقمندان برای بازدید میتوانند در روز افتتاح ساعت 16 و سایر روزها صبح و بعد از ظهر به خانه عکاسان ایران در ضلع غربی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.
همچنین تمام این عکسها در پایگاه اطلاع رسانی خانه عکاسان به آدرس www.iranipc.net قابل مشاهده است.
* نمایشگاه دانشجویان رشته سینما در نگارخانه هنر
نمایشگاه گروهی دانشجویان رشته سینما به سرپرستی فرشاد عسگریکیا، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی سوره، از هشتم تا شانزدهم اسفندماه در نگارخانه هنر برپاست.
واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 75 عکس رنگی و سیاه و سفید با موضوعهای ترافیک، عناصر بصری در عکاسی، مشاغل، کودک و ... که مربوط به دروس فن عکاسی و تکنیک دانشجویان است به نمایش درمیآید.
علاقمندان برای بازدید میتوانند از ساعت 9 تا 18 به نگارخانه هنر مؤسسه آموزش عالی سوره در خیابان آذربایجان، بین خوش و بهبودی، نبش کوچه کامیاران مراجعه کنند.
75 عکس از امیر امیری و محمدرضا ماندنی، مسئول نمایشگاههای خانه عکاسان ایران و عضو فعال این خانه، با عنوان "عید ماهیها" از 12 تا 18 اسفندماه در گالریهای خانه عکاسان ایران به نمایش گذاشته میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این عکسها به صورت سیاه و سفید است و این دو عکاس با نگاهی فلسفی به موضوع ماهی به عنوان تنها عنصر زنده سفره هفت سین در دو سبک سوررئال و رئال عکاسی کردهاند. علاقمندان برای بازدید میتوانند در روز افتتاح ساعت 16 و سایر روزها صبح و بعد از ظهر به خانه عکاسان ایران در ضلع غربی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.
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