سفیر آلمان در سریلانکا نیز در حمله شورشیان زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقامها خاطر نشان کردند : پیو ماریانی سفیر ایتالیا در سریلانکا از جراحت سرش رنج می برد؛ در حالی که رابرت بلیک و یورگن ورث سفرای آمریکا و آلمان در این حمله آسیب جدی ندیدند .



این مقامها همچنین اظهارداشتند : میشل لومائوکس ، کیوشی آراکی و جولین ویلسون سفرای فرانسه ، ژاپن و اتحادیه اروپا ازاین حمله جان سالم به دربردند .



دو بالگرد، این دیپلماتها را به دهکده باتی کالوآ واقع درشرق سریلانکا می برد تا شاهد عملیانهای انساندوستانه دولت باشند.



یکی از بالگردها پس از حمله توپخانه ای فرود آمد؛ در حالی که بالگرد دیگر از مسیر خود منحرف و به دور خود پیچید .



مقامهای سریلانکایی گفتند: نمایندگان این کشور در برنامه جهانی غذا، سازمان خواروبار و کشاورزی و یونیسف نیز دراین بالگرد حضورداشتند که آسیبی ندیدند .

ببرهای آزادیبخش تامیل از این حادثه ابراز تاسف عمیق کردند و دولت سریلانکا را متهم کردند که با بردن آنها به مناطق ناآرام جان آنان را به خطر انداخت .



دولت سریلانکا شورشیان این کشوررا متهم کرد که این حمله را با اطلاع کامل از حضور دیپلماتها انجام دادند .