واشنگتن حضور ديپلماتيك خود را در عربستان كم رنگ مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، آمريكا گام هاي ملموسي را براي كاهش شمارديپلمات ها و كارمندان سفارت خود درعربستان سعودي برداشته است.

وزارت خارجه آمريكا با فراهم نمودن پروازهاي هوايي رايگان براي ديپلمات ها و كارمندان سفارت خود درعربستان، گامهايي را در جهت كاهش حضورديپلماتيك خود دراين كشورعربي برداشت.

مسئولان اين وزارت به اتباع خود درعربستان توصيه كردند موضوع ترك اين كشوررا مورد بررسي قراردهند. اين توصيه معمولا هربار كه حمله اي درعربستان روي مي دهد عنوان مي شود و به دنبال آن نيز وزارت خارجه، شمارديپلماتهاي خود را درعربستان كاهش مي دهد.