ارتش سوریه مواضع تروریستها را در حومه ادلب در هم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، تروریست ها مجددا توافق منطقه کاهش تنش را نقض کردند و ارتش سوریه در پاسخ به این اقدام، مواضع گروه های تروریستی در اطراف شهرک خان شیخون در حومه جنوبی ادلب را منهدم نمود.

منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه عملیاتی علیه تحرکات تروریست های حزب ترکستانی در اطراف شهرک های الحویز و الحویجه در سهل الغاب انجام داد که بر اثر آن شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر ارتش سوریه با رصد دقیق و عملیات شناسایی اماکن حضور گروه تروریستی داعش در بیایان پالمیرا در حومه شرقی حمص موفق شد که تعدادی از تروریست های این گروهک تکفیری را به هلاکت برساند واسلحه و خودروهای آنها را مصادره کند.

به گفته منابع سوری در جریان این عملیات؛ تعدادی از تروریستها به هلاکت رسیده و مقرهای آنها را منهدم شد.

این منابع از کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح متعلق به تروریستها؛ شامل چندین کلاشینکوف و راکت انداز و یک سه پایه پرتاب موشک های کورنت و نیز مهمات و دارو و مواد غذایی به دست ارتش سوریه خبر دادند.