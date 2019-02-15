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۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶

ارتش سوریه مواضع تروریستها را در حومه ادلب در هم کوبید

ارتش سوریه مواضع تروریستها را در حومه ادلب در هم کوبید

ارتش سوریه مواضع تروریستها را در حومه ادلب منهدم کرد و ضربات مهلکی به آنها وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، تروریست ها مجددا توافق منطقه کاهش تنش را نقض کردند و ارتش سوریه در پاسخ به این اقدام، مواضع گروه های تروریستی در اطراف شهرک خان شیخون در حومه جنوبی ادلب را منهدم نمود.

منابع سوری  اعلام کردند: ارتش سوریه عملیاتی علیه تحرکات تروریست های حزب ترکستانی در اطراف شهرک های الحویز و الحویجه در سهل الغاب انجام داد که بر اثر آن شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر  ارتش سوریه با رصد دقیق و عملیات شناسایی اماکن حضور گروه تروریستی داعش در بیایان پالمیرا در حومه شرقی حمص موفق شد که تعدادی از تروریست های این گروهک تکفیری را به هلاکت برساند واسلحه و خودروهای آنها را مصادره کند.

به گفته منابع سوری در جریان این عملیات؛ تعدادی از تروریستها به هلاکت رسیده و مقرهای آنها را منهدم شد.

این منابع از کشف و ضبط مقادیر زیادی سلاح متعلق به تروریستها؛ شامل چندین کلاشینکوف و راکت انداز  و یک سه پایه پرتاب موشک های کورنت و نیز مهمات و دارو و مواد غذایی به دست ارتش سوریه خبر دادند.

کد مطلب 4542603

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