به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس در امور بینالملل، در صفحه شخصی خود ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهدای حادثه تروریستی خاش (سیستان و بلوچستان)، اظهار داشت: جهانیان خواهند دید که حافظان امنیت جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و مؤثرترین اقدام از امنیت ملی این مرز و بوم و مردم کشور حراست میکنند.
گفتنی است چهارشنبه شب، عناصر تروریستی وابسته به استکبار جهانی و ارتجاع منطقهای، در جاده خاش- زاهدان، اتوبوس حامل پاسداران مرزی جمهوری اسلامی ایران را منفجر کردند که در نتیجه این حمله تروریستی، ۲۷ مدافع امنیت مردم ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
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