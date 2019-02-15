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۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

امیرعبداللهیان:

حافظان امنیت ایران با اقتدار از امنیت ملی حراست می‌کنند

حافظان امنیت ایران با اقتدار از امنیت ملی حراست می‌کنند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: جهانیان خواهند دید حافظان امنیت ایران با اقتدار و مؤثرترین اقدام از امنیت ملی این مرز و بوم و مردم کشور حراست می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل، در صفحه شخصی خود ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهدای حادثه تروریستی ⁧ خاش ⁩ (سیستان و بلوچستان)، اظهار داشت: جهانیان خواهند دید که حافظان امنیت جمهوری اسلامی ایران ⁩ با اقتدار و مؤثرترین اقدام از امنیت ملی این مرز و بوم و مردم کشور حراست می‌کنند.

گفتنی است چهارشنبه شب، عناصر تروریستی وابسته به استکبار جهانی و ارتجاع منطقه‌ای، در جاده خاش- زاهدان، اتوبوس حامل پاسداران مرزی جمهوری اسلامی ایران را منفجر کردند که در نتیجه این حمله تروریستی، ۲۷ مدافع امنیت مردم ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

کد مطلب 4542623
زهرا علیدادی

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