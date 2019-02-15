به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس در امور بین‌الملل، در صفحه شخصی خود ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهدای حادثه تروریستی ⁧ خاش ⁩ (سیستان و بلوچستان)، اظهار داشت: جهانیان خواهند دید که حافظان امنیت جمهوری اسلامی ایران ⁩ با اقتدار و مؤثرترین اقدام از امنیت ملی این مرز و بوم و مردم کشور حراست می‌کنند.

گفتنی است چهارشنبه شب، عناصر تروریستی وابسته به استکبار جهانی و ارتجاع منطقه‌ای، در جاده خاش- زاهدان، اتوبوس حامل پاسداران مرزی جمهوری اسلامی ایران را منفجر کردند که در نتیجه این حمله تروریستی، ۲۷ مدافع امنیت مردم ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل شدند.