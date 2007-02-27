سیاست شهرداری افزایش عوارض نوسازی و تراکم نیست / شهرداری تهران هزار میلیارد تومان چک وصول نشده دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین محمد پور زندی در سیصد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی بودجه سال 86 شهرداری تهران ، با اشاره به تغییر سیستم مالی شهرداری تهران گفت: افزایش در آمد شهرداری به دلیل وصول بخشی از هزار میلیارد تومان چک های معوق است که با پیگیری های صورت گرفته وصول این چک ها رشد داشته است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران از وصول بخش عمده ای از این چک های معوقه خبر داد وگفت: افزایش وصول این چک ها به معنای افزایش عوارض نیست وپیش بینی می کنیم که در سال 86 نیز این روند رشد ادامه داشته باشد.

وی یاد آور شد: شهرداری از محل پیگیری وصول چک ها و معوقات 1700 میلیارد تومانی وصولی داشته است و افزایش در آمدها در این بخش به دلیل افزاش تراکم ساختمانی و عوارض نیست.

همچنین در این جلسه حسن زیاری ، رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران با اشاره به افزایش غیر معقول عوارض تراکم لایحه بودجه سال 86 شهرداری گفت: بر اساس مصوبات شورای شهر تهران، شهرداری نباید برای تامین منابع در آمدی اقدام به شهر فروشی کند.

وی افزود: اما متاسفانه این جهش ناگهانی در عوارض موید این مطلب است.

زیاری گفت: مصوب شورای شهر از محل عوارض تراکم طی سال 85 ، 890 میلیارد تومان بود که این رقم در لایحه بودجه سال 86 به یک هزار و 717 میلیارد تومان پیشنهاد کرده که نسبت به مدت مشابه 2 برابر شده است.

به گفته رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر تهران ، همچنین عوارض پارکینگ از 35 میلیارد تومان را به 52 میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین رسول خادم ، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با اشاره به افزایش در آمد ناشی از رونق ساخت و ساز گفت: در آمد ناشی از ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.

وی گفت: پیش بینی می کنیم که این رشد در سال 86 نیز ادامه یابد و ما درصدد تعیین منابع در آمدی پایدار برای شهر تهران هستیم.