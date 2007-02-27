کاهش حمل بار و جابجایی مسافر از استان قم

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن ارائه آماری از تعداد سفر و مسافر از مبدأ قم طی 9 ماهه سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته گفت: در 9 ماهه سال جاری 1 میلیون و 829 هزار و 699 مسافر با 123 هزار و 901 سفر از استان قم به سایر استانهای کشور جابجا شدند.
وی با بیان اینکه جابجایی مسافر در سال جاری با کاهش 13 درصدی روبرو بوده است، افزود: در سال گذشته 2 میلیون و 100 هزار مسافر در قالب 122 هزار سفر از قم به استانهای کشور جابهجا شدند.
رحمانی با اشاره به عوامل کاهش جابهجایی مسافر از قم تصریح کرد: بدون احتساب مسافران دربستی در خوشبینانهترین حالت 3 میلیون مسافر و بدبینانهترین حالت ممکن حدود 9 میلیون مسافر توسط سواریهای شخصی، اتوبوسهای عبوری بدون اخذ بلیت و تکمیل صورت وضعیت از قم جابهجا میشوند.
وی ادامه داد: وجود تنها یک معبر یا مسیر عبوری اتوبوسهای شمال به جنوب و بالعکس در میدان 72 تن قم باعث شده تا بسیاری از اتوبوسهای عبوری 40 درصد ظرفیت خود را در قم تکمیل کنند.
رحمانی ایجاد 2 معبر از سمت جنوب شرقی و جنوب غربی قم به سمت شمال و همچنین هدایت بخشی از وسایل نقلیه مسیرهای استانهای جنوب کشور به سمت جاده قم ـ کاشان را از راهکارهای حل این مشکل برشمرد.
مدیر حمل و نقل و پایانههای استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از کاهش 11 درصدی تناژ حمل بار از استان قم خبر داد وافزود: در 9 ماهه سال جاری 2 میلیون و 349 هزار و 859 تن بار در قالب 240 هزار و 30 بارنامه به سراسر کشور منتقل شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در زمان گذشته 2 میلیون و 649 هزار و 492 تن بار در قالب 275 هزار و 355 بارنامه به استانهای مختلف کشور ارسال شده است.
وی رکود بازار مسکن در تهران را در کاهش حمل بار از استان قم مؤثر دانست و گفت: عمده تولیدات استان مصالح ساختمانی است و رکورد بازار مسکن منجر به کاهش حمل بار از استان شده است.
رحمانی انتقال کارخانه ایزوله لوله از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به یکی از استانهای جنوبی کشور و حمل بار از طریق بارنامه شرکتهای تهران را از دیگر عوامل کاهش حمل بار از استان قم برشمرد.
وی افزایش میزان حمل بار و جابجایی مسافر از استان قم به سایر استانها را در برنامهریزیهای کلان کشور و جذب بودجه بیشتر مؤثر دانست.
مدیر حمل و نقل و پایانههای استان قم خبر داد:
کاهش حمل بار و جابجایی مسافر از استان قم
مدیر حمل و نقل و پایانههای استان قم از کاهش 11 درصدی حمل بار و 13 درصدی جابجایی مسافر از استان قم خبر داد.
حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن ارائه آماری از تعداد سفر و مسافر از مبدأ قم طی 9 ماهه سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته گفت: در 9 ماهه سال جاری 1 میلیون و 829 هزار و 699 مسافر با 123 هزار و 901 سفر از استان قم به سایر استانهای کشور جابجا شدند.
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