راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد راه عبور از مشکلات سازش با آمریکا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه شهر گرگان با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم با حضور گسترده در هزاران شهر و روستا از انقلاب خود پشتیبانی کردند، آن هم در شرایطی که دشمنان سعی و تلاش زیادی کردند تا این حضور کمرنگ شود.

وی با بیان اینکه مردم ایران با این حضور گسترده نشان دادند توطئه دشمنان آن ها را از انقلاب جدا نخواهد کرد، افزود: این حضور گسترده مردم حاوی دو پیام بود، یکی اینکه مردم فریب دشمن را نخواهند خورد و می دانند راه عبور از مشکلات سازش و تسلیم در برابر آمریکا نیست.

امام جمعه گرگان ادامه داد: مردم با این حضور خود نشان دادند نگاهشان در برابر مشکلات اقتصادی با نگاه دشمن متفاوت است و اگرچه مشکلات اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد اما گلایه ای به اصل نظام نیست و برخی کم کاری ها به حساب نظام نوشته نمی شود.

وی تصریح کرد: ما پای نظام و انقلاب خود ایستاده ایم چراکه برای حفظ این انقلاب حدود ۴۰۰ هزار شهید داده ایم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که آیندگان ما در رابطه با این مقطع تاریخی در مورد ما چه قضاوتی می کنند.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: باید خدا را بابت این حضور گسترده در راهپیمایی شکرگذار باشیم و خدای متعال هم از این حضور گسترده شکرگذار است چراکه خداوند هم در برابر رفتارهای ما علیم و شکرگزار است.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: این حضور پر شور شما مردم در راهپیمای توسط بسیاری از خبرگزاری ها با عنوان بیعت مجدد مردم ایران با انقلاب مطرح شد اما در یکی از این شبکه ها حرفی زده شد مبنی بر اینکه در حالی که ایرانی ها جشن ۴۰ سالگی انقلاب خود را می گرفتند ترامپ و مشاور امنیت ملی اش با انتشار توئیت هایی از چهار دهه شکست های دولت ایران صحبت کرده و مدام تبلیغ کردند که دولت های ایران چهار دهه شکست خوردند.

وی افزود: ظاهرا این افراد شعور خود را از دست داده اند اگر چهل سال دولت های ما شکست بخورند مردم برای قدردانی این چنین حضور گسترده ای خوهند داشت؟ این حرف توهین به ملت ایران است.

امام جمعه گرگان گفت: رهبر معظم انقلاب بعد از راهپیمایی بیاناتی فرمودند و تاکید بیشترشان برجوانان بود که نشان دهنده آینده نگری ازسوی ایشان بود؛ ایشان فرمود ما خیلی چیزها را دیده و آزموده ایم اما شما ندیده و نیازموده اید و خواهید دید آینده کشور دست شماست.

آیت الله نورمفیدی گفت: حقیقت این است که ما از صفر شروع کردیم و همه چیز علیه ما بود و ما هیچ تجربه قبلی از کشورداری نداشتیم، از مبارزه یک دفعه وارد مملکت داری شدیم اما با اینکه از صفر شروع کردیم جمهوری اسلامی گام های بسیار بلندی را برداشته و استقلال دارد و این عزت و پیشرفت در هیچ کجای دنیا پیدا نمی شود.

وی تصریح کرد: یاس و ناامیدی بسیار امر خطرناکی است و ملتی را از پا در می آورد، ما اهل انتظار هستیم یعنی امید به آینده داریم و می توانیم منتظر فرج و گشایش باشیم.

امام جمعه گرگان گفت: معنویت و اخلاق در کشور ما حرف اول را می زند، اقتصاد نقطه قوت هر کشوری است؛ درست است که ما مانند کمونیست ها اقتصاد را زیر بنای کشور نمی دانیم چراکه ما ایمان به خدا را زیربنای کشور خود می دانیم.

استقلال و آزادی دو عطیه الهی است

وی افزود: مسائل اقتصادی و مشکلات این حوزه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و با فساد در بخش های مختلف برخوردشود یعنی از بیخ و بن این فساد ریشه کن شود و به زباله دان تاریخ بپیوندد.

امام جمعه گرگان گفت: استقلال و آزادی دو عطیه الهی است که خدا به انسان داده است، خدا به بندگانش طعم استقلال داده تا بنده کسی نباشند، حکومت ها هم باید این استقلال و آزادی را برای کشور برقرار کنند.

وی ضمن انتقاد از سبک زندگی غربی در جامعه اسلامی اظهار کرد: دشمنان ما سعی می کنند سبک زندگی خود را وارد زندگی ما کنند اما ما تابع دین خود هستیم و باید تلاش کنیم در تمام زمینه ها ملت مان به عنوان یک ملت مستقل زندگی خود را بر اساس مبانی خود پایه ریزی کند.

امام جمعه گرگان با اشاره به حضور سگ در خانه ها گفت: زندگی اسلامی اجازه نمی دهد ما سگ را وارد خانه های خود کنیم، ما به تمام مخلوقات خدا احترام می گذاریم اما نه به این گونه که مانند جوامع غربی سگ را وارد خانه و کاشانه خود کنیم.

وی تصریح کرد: سبک زندگی ما مسلمانان باید بر اساس مبانی اسلامی باشد و یک ملت باید خیلی خودباخته باشد تا اجازه دهد یک سبک زندگی بیگانه وارد زندگی اش شود.