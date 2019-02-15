مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی گلایه دارند/ضرورت سرعت گرفتن خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید نصیرایی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: یکی از شاخصه های مؤمنان واقعی باور به وعده ها و سنت های الهی است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه باور به وعده های الهی در دنیا و آخرت یکی از رموز موفقیت در عرصه فردی و اجتماعی است، بیان کرد: تحقق وعده های الهی مشروط به ایمان قلبی و عمل صالح است.

نصیرایی ادامه داد: انسان با عمل صالح و ایمان قلبی به مقام جانشینی و خلیفه الهی در دنیا می رسد که در آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است.

وی بااشاره به حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن افزود: این حضور حماسی پیام های متعددی برای دوستان و دشمنان داشت که مهمترین آن پیام قدرت،عظمت و اتحاد ملت ایران بود.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: حضور مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن بخش جمهوریت نظام اسلامی را تقویت کرد و مردم سالاری حقیقی را به نمایش گذاشت.

نصیرایی با بیان اینکه مردم ثابت کردند که همیشه وظیفه شناس هستند، اظهار کرد: حماسه ۲۲ بهمن دل دوستان ملت ایران و نظام اسلامی را نسبت به آینده قرص و محکم کرد.

وی با تبیین اینکه مشکلات با تکیه به ظرفیت داخلی حل می شود، بیان کرد: ملت ایران راه رفع مشکلات را زانو زدن در برابر کفار و بیگانگان و سازش نمی داند.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: حال نوبت مسئولان است که بعد از وظیفه شناسی و نمایش بصیرت مردم رسالت خود در رفع مشکلات ملت ایران به درستی انجام دهند.

نصیرایی افزود: مردم به شدت از وضعیت نابسامان اقتصادی و بی تدبیری ها گلایه دارند ولی بین رفتار برخی از مسئولین و بی تدبیری آنان و انقلاب و آرمان های آن تفاوت قائل هستند.

وی گفت: اینکه امروز در صف طولانی خرید گوشت منتظر می ایستیم محصول انتخاب غلط است و ربطی به نظام اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی ندارد.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه ما اتفاقات مثبت در خراسان جنوبی بعد از انتصاب استاندار جدید را درک می کنیم،اظهار کرد: البته اگر صلابت و ایمان نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نبود برخی از مسئولان به جای خدمت درگیر حواشی شده بودند.

نصیرایی بیان کرد: انتظار این است در استانی که ظرفیت های عظیم معدنی و طبیعی دارد جوانان گرفتار بیکاری و مردم دچار محرومیت و فقر نباشند که این مهم با حرکت جهادی مدیران و مسئولان شدنی است.

وی با تبیین بیانیه رهبر معظم انقلاب در آستانه دهه پنجم انقلاب ادامه داد: در این بیانیه وضعیت حال و رسالت آینده به درستی ترسیم شد و وظیفه اصلی برای گام های آینده را نیر بر دوش جوانان گذاشتند.

امام جمعه موقت بیرجند یادآور شد: اتفاق تروریستی در سیستان و بلوچستان نشان خوی وحشی دشمنان و معاندان دارد ولی ملت ایران تحت هیچ شرایطی از آرمان های خود دست برنمی دارد.