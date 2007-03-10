تغییر مرزهای جایزه نوبل بهترین اتفاق امسال بود

احمد پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت : این که این نویسنده در کنار نامزدانی چون میلان کوندرا و فوئنتس چقدر برای دریافت این جایزه صاحب حق بوده، بحثی دیگر است. به هرحال جایزه نوبل به این طرف مرزهای جهان کشیده شد و در چهارچوب کشورهای پیشرفته نماند.

وی ادامه داد : آثاری از اورهان پاموک را خوانده ام و از حق نباید گذشت که او نویسنده بسیار قدرتمندی است.

وی درباره رویدادهای داخلی حوزه ادبیات خاطرنشان کرد : اگر وزارت ارشاد با همه مشکلات روال سابق را ادامه می داد و کتاب ها با سرعت بیشتری بررسی می شد و برای چاپ های بعدی نیاز به بررسی و صدور مجوز مجدد نبود و اگر زیر بال و پر ناشران را می گرفت که بتوانند با شوق بیشتری کار کنند به طور حتم سال بهتری می داشتیم.



این مترجم اضافه کرد : امسال، سال بی رمقی بود و با همه مشکلات چندین هنرمند بزرگ و در راس آنها عمران صلاحی را هم از دست دادیم.

پوری برای بهتر شدن اوضاع فرهنگی در سال آینده اظهار امیدواری کرد و افزود : اوضاع به قدری پیچیده است که نمی توان برای آینده برنامه ریزی کرد. به برخی افت و خیزها عادت کرده ایم. یک روز صبح بلند می شویم و می بینم که 4 روزنامه دیگر نیستند و روز دیگر 5 روزنامه جدید روی دکه ها آمده اند. پیش بینی بسیار سخت است. باید امیدوار باشیم تا نظم و نظامی برای چاپ کتابها و جریان مجوزها برقرار شود. امیدوارم از لحاظ معیشت هم شرایطی فراهم شود که نویسنده بتواند با خیال راحت کار انجام دهد و بنویسد.