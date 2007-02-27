انحصار خبری در ناجا را قبول نداریم / فرار شهرام جزایری برنامه ریزی شده بود

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سرتیپ پاسداراسماعیل احمدی مقدم در حاشیه نخستین همایش استاندارد سازی رفتار پلیس و نقش آموزش در آن ، به خبرنگاران گفت: فرار شهرام جزایری برنامه ریزی شده بود و این اقدام به صورت یک حادثه اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: ناجا مسئولیتی در فرار شهرام جزایری ندارد ، زیرا اعزام و بدرقه متهمان بر عهده سازمان زندانهاست. لذا فرار وی و مسئولیت ناشی از آن بر عهده ناجا نمی باشد.

سردار احمدی مقدم با اشاره به حضور خانواده جزایری در کشور امارات ، اظهار داشت: نیروی انتظامی پس از فرار نامبرده بررسی ها و فعالیت هایی را در مرزها انجام داده است.

فرمانده نیروی انتظامی متذکر شد: در آگاهی نیروی انتظامی نیز سر نخ هایی در مورد مخفیگاه جزایری به دست آمده ولی با قاطعیت نمی توان اظهار نظر کرد.

سردار احمدی مقدم در پایان با اشاره به حوادث سیستان و بلوچستان با توجه به فعالیتهای کنترلی و مراقبتی صورت گرفته ، گفت: در این منطقه ، نوع جرائم از آشکار به صورت پنهان در آمده است.