جزئیات درگیری عجیب در لیگ هندبال/ شلیک تیر و نقش برادر مدیرعامل!

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب بازیهای هفته شانزدهم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان، پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه، دو تیم فرازبام خائیز دهدشت و زاگرس اسلام آباد غرب در دهدشت به مصاف هم رفتند.

این بازی که جنجالی ترین بازی این دوره از مسابقات لیگ برتر هندبال مردان نیز محسوب می شود، با برد فراز بام به پایان رسید. در پایان این دیدار، تماشاچیان به زمین ریخته و درگیری بین بازیکنان و آنها رخ داد؛ درگیری که در آن پای زنجیر و چاقو به میان آمد؛ یک بازیکن در اثر شکستن صندلی بر سرش بیهوش و روانه بیمارستان شد؛ انگشت مربی تیم زاگرس شکسته شد؛ یک بازیکن زاگرس چاقو خورد؛ بازی بارها به دلیل پرت کردن چوب به زمین متوقف گردید و ...

مربی تیم هندبال زاگرس اسلام آباد به دنبال این اتفاق در گفتگو با مهر جزئیات بیشتری از این اتفاق را بیان کرد.

هوشنگ کاکلوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازی بین دو تیم تمام شده بود. البته در طول بازی هم تنش وجود داشت. ما می دانستیم و به نظر می آمد برخی اتفاقات از قبل هماهنگ شده بود. تیم فرازبام بعد از بازی دور رفت که در اسلام آباد باختند در فضای مجازی کلی صحبت به میان آوردند؛ شاید دلیل عصبانیت آنها این بود که کلی هزینه کرده بودند اما به تیم ما باخته بودند! از همان موقع مطلب می گذاشتند و در پیج باشگاه می گفتند که این باخت را تلافی می کنند! تلافی چه را می خواهند بکنند نمی دانم؟ این در حالی بود که ما با کلی احترام آنها را از شهرمان راهی کرده بودیم.

وی افزود: از همان اول بازی تماشاچیان فحش می دادند. حتی برادر مدیرعامل باشگاه لیدر تماشاچیان بود که توهین می کردند. طی بازی چندین بار سنگ و چوب به زمین انداختند که ناظر بازی پنج شش باری بازی را قطع کرد.

مربی تیم هندبال زاگرس اسلام آباد غرب ادامه داد: آخر بازی هم خودشان باعث شدند که تماشاچیان به زمین بریزند. نزدیک به ۲۰۰ نفر آمدند پایین و دعوای خیلی بدی شد و بچه‌های ما آن وسط خیلی کتک خوردند! در این دیدار انگشت خودم شکست. با صندلی به سر مهدی طالبی بازیکن تیم زاگرس زدند و بیهوش شد و چهار پنج ساعتی در بیمارستان بود. به دست و پشت محمد شیربندی (بازیکن تیم زاگرس) چاقو زدند که به بیمارستان رفت و بخیه زدند.

کاکلوند در ادامه توصیف ماجرای درگیری بین تیم زاگرس و فرازبام، تاکید کرد: ما در این بازی از خودمان دفاع کردیم، ۳۰۰ نفر به زمین آمدند و با چاقو و زنجیر و ما را زدند.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا در این بازی نیروی انتظامی یا پلیس دخالتی برای قطع درگیری انجام دادند یا خیر ؟»، گفت: پلیس بود و حتی سه تیر مشقی هوایی زد و گاز اشک آور زدند. من واقعا نمی دانم چطور این اتفاقات را برای شما توصیف کنم چرا که دعوای بسیار بدی بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری که « آیا فیلمی از این ماجرا دارید یا خیر؟ » نیز بیان داشت: گوشی را که با آن فیلم می گرفتیم را شکستند.

تیم هندبال اسلام آباد غرب که بعد از سالها دوری از این رقابتها، به لیگ بازگشته نیم فصل قهرمان شد و طی دو هفته گذشته عنوان صدرنشینی را از دست داد. این تیم با قبول شکست برابر تیم فراز بام خائیز دهدشت به رده سوم جدول لیگ برتر هندبال سقوط کرد.

مربی این تیم در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: ما بازی را باختیم. واقعیت این است که تا دقیقه چهل در شوک بودیم. شرایط بازی واقعا غیر ورزشی بود. هفت تا هشت گل عقب بودیم. تمام تجربه مان را داخل زمین گذاشتیم تا به بازی برسیم. البته داور هم در اواخر بازی خیلی اشتباه کرد. این باخت به ضرر ما تمام شد و باید منتظر اشتباه رقبا باشیم.

وی تصریح کرد: ما دنبال کسب سهمیه حضور در مسابقات باشگاه های آسیا هستیم. اگر این سهمیه را بگیریم به عنوان اولین تیم در غرب کشور راهی جام باشگاه های آسیا خواهیم شد. تنها یک بازی سخت داریم و امیدوارم بتوانیم این سهمیه را دریافت کنیم.

کاکلوند خاطرنشان کرد: ما دوست داشتیم قهرمان شویم خیلی حرفها را نمی شود زد چون به ضرر تیم مان تمام می شود. تلاش کردیم قهرمان شویم اما ظاهرا اینکه به عنوان یک تیم تازه وارد در اولین سال آمده ایم و تیم ها را برده ایم به خیلی ها برخورده است!