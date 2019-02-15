به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله عباسعلی سلیمانی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی محور «خاش - زاهدان»، اظهار داشت: هفته گذشته حادثه غم انگیزی در محور خاش به زاهدان به دست تعدادی از عوامل پلید وخیانت کار گروهک تروریستی به وقوع پیوست که در آن تعدادی از پرسنل عزیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی افزود: این ضایعه غم انگیز را به محضر امام عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، خانواده معظم شهدا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسلیت عرض نموده و برای مجروحان این حادثه آرزوی شفای عاجل از خداوند متعال را خواستارم.

امام جمعه زاهدان با تاکید بر اینکه افرادی که دست به اقدامات تروریستی می زنند به هیچ عنوان مسلمان نیستند، ادامه داد: افرادی که عمل انتحاری انجام می دهند و تعدادی از انسان های اهل ایمان را به شهادت می‌رسانند واقعا با چه تفکری این کار را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در تفکر تکفیری پای حق الناس د رمیان است، گفت: همانطور که بارها در قرآن و احادیث بر آن تاکید شده است حق الناس به هیچ وجه از سوی خداوند بخشیده نخواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه تفکر تکفیری در دین اسلام هیچ جایگاهی ندارد، تصریح کرد: کسانی که از تفکر تکفیری پیروی می کنند هیچ راه بازگشتی به اسلام برای آنها باقی نمانده است زیرا اهل این تفکر آلوده به کفر هستند.

وی افزود: قطعا حضور پرشور و گسترده مردم ایران اسلامی به ویژه مردم شریف سیستان و بلوچستان در خلق حماسه ۲۲ بهمن خشم و عصبانیت دشمنان عنود و لجوج به سرکردگی آمریکای جنایتکار را به همراه داشته و سبب این حرکت کور و بزدلانه شد تا کام مردم استان و ایران را تلخ کنند.

آیت الله سلیمانی بیان داشت: امسال در چهلمین سالگرد هم جشن پیروزی انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن برگزار شد از همین رو باید قدردان مردم عزیز کشورمان باشیم زیرا حضور بی سابقه مردم در این راهپیمایی علاوه بر اینکه موجب خرسندی رهبر معظم انقلاب و تمامی دلدادگان به انقلاب شد باعث شد تمامی نقشه های دشمنان هم نقش بر آب شود.

وی با اشاره به اینکه امروز قلب همه ملت های آزاده جهان به عشق ایران اسلامی می تپد، افزود: این حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر موجب سربلندی و تجلی مردم سالاری دینی، مقبولیت و مشروعیت نظام اسلامی در جهان شد.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: قطعا دلیل اینکه ایران اسلامی امروز در جهان سربلند است به دلیل حضور پرشور و شعور مردم با بصیرت آن در تمامی صحنه ها است زیرا این نمایش قدرت همواره موجب برهم خوردن محاسبات دشمنان و بدخواهان این آب و خاک می شود.

وی با اشاره به اینکه این انقلاب هر چه دارد از مجاهدت های شهدا و این مردم عزیز است، اظهار داشت: به راستی اگر ایران اسلامی امروز سربلند است به دلیل حضور این مردم با بصیرت در همه صحنه ها است.

دولتمردان تاکنون نتوانسته اند عدالت اجتماعی را میان مردم برقرار کنند

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از همین رو این حضور مردم در همه صحنه ها مسئولیت دولت مردان را سنگین تر خواهد کرد تا بیشتر به این ملت خدمت کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دستاوردهای راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش قدرت نظام و اتحاد مردم با وجود مشکلات اقتصادی است، افزود: این راهپیمایی یکی‌ دیگر از حماسه سازی‌های تاریخ انقلاب بود زیرا در این چهل سال این مردم بسیار فداکاری کرده اند هیچ گاه از حوادث و ناامنی‌ها دلشان نلرزیده و همیشه امنیت را برای خودشان ساخته اند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: البته نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون با صرف هزاران میلیارد تومان خدمات مختلفی در بسیاری از زمینه ها از جمله بهداشت و درمان به مردم عزیز ایران اسلامی ارائه کرده است اما متاسفانه امروز شاهد این هستیم که برخی از افراد با استفاده از پول نفت اتومبیل های گران قیمت سوار می شوند و در خانه های آنچنانی زندگی می کنند در حالی که برخی از مردم ما همچنان کپرنشین هستند.

وی با اشاره به اینکه دولتمردان تاکنون نتوانسته اند عدالت اجتماعی را میان مردم برقرار کنند، بیان داشت: امروز شاهد این هستیم که برخی از افراد اسراف می کنند و برخی از مردم همچنان برای بدست آوردن تکه نانی با مشکل مواجه هستند.

آیت الله سلیمانی با اشاره به اینکه شعار انقلاب اسلامی برقراری عدالت و مساوات بین مردم بود، تصریح کرد: اما امروز شاهد این هستیم که آرمان های انقلاب اسلامی به صورت محقق نشده و همگان در جامعه از امکانات مساوی برخوردار نیستند.

وی افزود: البته جمهوری اسلامی طی این ۴۰ سال خدمات بسیار مهمی را به مردم اهدا کرده است، اما باز هم این شرایط که برخی افراد مسئول لوکس ترین ماشین ها و خانه ها را در اختیار داشته باشند در حالی که تعدادی از مردم قدرت خرید حتی یه بلیت را هم ندارند به هیچ عنوان قابل قبول نیست

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: مردم با وجود همه مشکلات همواره پای نظام و انقلاب خود ایستاده اند اما باید بررسی کرد که آیا مسئولان و دولت مردان ما هم جواب این زحمات را داده اند.