بازگشت چهار عضو اسبق هیات مدیره / رئیس و نایب تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، درحالیکه کمتر از 24 ساعت از استعفاء دسته جمعی مدیران باشگاه استقلال می گذرد، برخی منابع مطلع ازاحتمال بازگشت 4 تن از اعضاء هیات مدیره سابق به ترکیب جدید مدیران باشگاه خبرمی دهند.

دراین بین شانس مسعود زریبافان، محمد جواد ایروانی، محمد حسین قریب و احمد رسولی نژاد برای حضور درهیات مدیره جدید بسیار زیاد است و حتی ممکن است این جمع 4 نفره با حضور یک عضو جدید به 5 نفر افزایش یابد.

هماهنگ کردن هیات مدیره باشگاه استقلال یکی از اولویت های علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی است و برای رسیدن به این هدف این احتمال وجود دارد که افرادی که همسو با اکثریت مدیران باشگاه نباشند جای خود را به مدیران جدید بدهند.

همچنین یک منبع مطلع درجریان اموراستقلال در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از احتمال تغییر رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال خبر داد و شانس مسعود زریبافان را برای تصدی این سمت زیاد دانست.