حادثه تروریستی زاهدان اوج خشم دشمن از وحدت و اتحاد ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش اسالم ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم انقلابی و همیشه در صحنه به ویژه مردم شیعه و سنی اسالم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی، گفت: مردم شعار «۴۰ سال وحدت، ۴۰ سال اتحاد» را به خوبی در عمل ثابت کرده و نشان دادند که شیعه و سنی در راه دفاع از این انقلاب و سرزمین دوشادوش یکدیگر هستند.

وی به تبیین بیانات مقام معظم رهبری در پیام راهبردی گام بزرگ دوم انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: توجه به جوانان و مخاطب ساختن جوانان نشان از عمق نگاه مقام معظم رهبری به آینده کشور و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) است اگر برخی انحرافات خسارت بار مثل برجام در مسیر انقلاب نبود و مسئولان به توان داخلی اعتماد می‌کردند اکنون پیشرفته‌تر و جلوتر از وضعیت فعلی بودیم.

امام جمعه اسالم در ادامه به پیام حضور با شکوه مردم و بیانات رهبر معظم انقلاب برای دنیا اشاره کرد و گفت: سرمداران استکبار جهانی کینه و خشم و رذالت خود از وحدت و اتحاد ملت ایران را با گزافه‌گویی و یاوه گویی و انجام عملیات تروریستی و به شهادت رساندن پاسداران انقلاب اسلامی نشان دادند.

وی با اشاره به حادثه تروریستی زاهدان و شهادت جمعی از حافظان مرزهای مهین اسلامی، اقتدار و عزت نظام مقدس و انقلاب اسلامی برگرفته از خون شهدا دانست.

حجت الاسلام باقری بیان‌کرد: در نخستین روزهای دهه پنجم انقلاب با تقدیم این شهدا برای حفظ انقلاب دوباره این انقلاب و نظام بیمه شد اما صهیونیست و مستکبران و نوکران آنها در منطقه بدانند این بار نه در سوریه و عراق بلکه در هر جایی که لازم باشد جواب آنها را خواهیم داد چرا که اولین اشتباه آخرین اشتباه آنها است.