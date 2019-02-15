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۲۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

امام جمعه اسالم:

حادثه تروریستی زاهدان اوج خشم دشمن از وحدت و اتحاد ملت ایران بود

حادثه تروریستی زاهدان اوج خشم دشمن از وحدت و اتحاد ملت ایران بود

اسالم- امام جمعه اسالم با اشاره به حادثه تروریستی زاهدان گفت: این حادثه اوج خشم و رذالت دشمن در برابر اتحاد و وحدت ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد باقری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش اسالم ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم انقلابی و همیشه در صحنه به ویژه مردم شیعه و سنی اسالم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی، گفت: مردم شعار «۴۰ سال وحدت، ۴۰ سال اتحاد» را به خوبی در عمل ثابت کرده و نشان دادند که شیعه و سنی در راه دفاع از این انقلاب و سرزمین دوشادوش یکدیگر هستند.

وی به تبیین بیانات مقام معظم رهبری در پیام راهبردی گام بزرگ دوم انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: توجه به جوانان و مخاطب ساختن جوانان نشان از عمق نگاه مقام معظم رهبری به آینده کشور و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) است اگر برخی انحرافات خسارت بار مثل برجام در مسیر انقلاب نبود و مسئولان به توان داخلی اعتماد می‌کردند اکنون پیشرفته‌تر و جلوتر از وضعیت فعلی بودیم.

امام جمعه اسالم در ادامه به پیام حضور با شکوه مردم و بیانات رهبر معظم انقلاب برای دنیا اشاره کرد و گفت: سرمداران استکبار جهانی کینه و خشم و رذالت خود از وحدت و اتحاد ملت ایران را با گزافه‌گویی و یاوه گویی و انجام عملیات تروریستی و به شهادت رساندن پاسداران انقلاب اسلامی نشان دادند.

وی با اشاره به حادثه تروریستی زاهدان و شهادت جمعی از حافظان مرزهای مهین اسلامی، اقتدار و عزت نظام مقدس و انقلاب اسلامی برگرفته از خون شهدا دانست.

حجت الاسلام باقری بیان‌کرد: در نخستین روزهای دهه پنجم انقلاب با تقدیم این شهدا برای حفظ انقلاب دوباره این انقلاب و نظام بیمه شد اما صهیونیست و مستکبران و نوکران آنها در منطقه بدانند این بار نه در سوریه و عراق بلکه در هر جایی که لازم باشد جواب آنها را خواهیم داد چرا که اولین اشتباه آخرین اشتباه آنها است.

کد مطلب 4542760

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