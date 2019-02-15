عزم انقلابی امت اسلامی ایران دشمن را به ذلت کشانده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به دشمنان نشان دادند که همواره حامی و پشتیبانی نظام و انقلاب هستند و از آرمان های انقلاب اسلامی دفاع می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز مباحثی را برای تداوم راه انقلاب مطرح کردند و توصیه هایی را مطرح نمودند که بایستی سرلوحه کار همه ما قرار گیرد و به آن جامه عمل بپوشانیم.

لزوم اتحاد و بهره گیری از ظرفیت های داخلی برای رشد کشور

امام جمعه اراک بیان کرد: آنچه که امروز باید به آن توجه کنیم حرکت با اتحاد و انسجام و بهره گیری از ظرفیت های داخلی برای رشد و پیشرفت همه جانبه کشور است تا بتوانیم ضمن حفظ دستاوردهای چهل ساله انقلاب، در عرصه های مختلف بیش از پیش توسعه داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: در این مسیر همچنین قناعت و ساده زیستی را باید در دستور کار قرار دهیم و از اسراف و اتلاف منابع بپرهیزیم و بهره وری بهینه از منابع داخلی داشته باشیم.

توسعه و پیشرفت کشور عامل ناامیدی دشمن است

دری نجف آبادی خاطر نشان ساخت: همانطور که امت اسلامی ایران در چهار دهه اخیر توانستند این انقلاب و نظام را حفظ کنند، امروز نیز می توانند با همت کشور را در مسیر رشد و توسعه پیش ببرند و این مهمترین عاملی است که می‌تواند نقشه های دشمن را بی اثر کرده و بدخواهان انقلاب اسلامی را به شکست و ناامیدی بکشاند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی هرگز تصور نمی کردند که این انقلاب به دهه پنجم عمر خود برسد، اما با بصیرت و هوشیاری ملت و ایثار و فداکاری این مهم محقق شد و امروز نیز باید با پیروی از رهبر معظم انقلاب، توطئه های دشمن را نقش بر آب کنیم و راه انقلاب را تداوم ببخشیم.

جنایت تروریستی دشمن ناشی از احساس ذلت و زبونی است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: جنایت اخیر تروریست ها در سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان پاسدارمان شد را به شدت محکوم می‌کنیم و معتقدیم دشمنان نظام اسلامی و تروریست ها به خاطر اینکه در برابر عزم انقلابی امت اسلامی احساس ذلیل بودن می کنند، چنین جنایاتی را مرتکب می شوند.

وی عنوان کرد: در سال‌های اخیر دشمنان اسلام و ایادی استکبار در منطقه خاورمیانه ترین بزرگترین جنایات حقوق بشری را مرتکب شده اند و در کشورهای مختلف ازجمله یمن میلیون‌ها نفر را قربانی کردند. از جمله دیگر مظاهر این جنایت کاری ها، قربانی کردن طفل شش ساله شیعه در عربستان به دست یک وهابی بود که اخیرا رخ داد. این در حالی است که دشمن این جنایت ها را مرتکب می شود اما ما را به نقض حقوق بشر محکوم می سازد.