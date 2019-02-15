انتقاد از افزایش قیمت کالاها/ لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به ابلاغ بیانیه مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در آستانه دهه پنجم انقلاب گفت: در آغاز دهه پنجم انقلاب مقام معظم رهبری یک راهبرد بسیار مهم برای همه اعلام فرمودند که مهمترین فرازهای آن در سه بخش گذشته، رویدادهای انقلاب اسلامی و توصیه های راهبردی به جوانان است که در هفته های آینده در خطبه ها به این موضوعات بیشتر پرداخته خواهد شد.

وی با تقدیر از حضور حماسی و دشمن شکن ملت ایران و مردم شهرستان گناوه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن افزود: یوم الله ۲۲ بهمن جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رغم تمام تلاش های و تبلیغات مسموم دشمنان در اقصی نقاط کشور با شکوه و با عظمت برگزار شد که باید شکرگزار خداوند وقدردان ملت بصیر و همیشه در صحنه و فهیم ایران بود.

رکنی حسینی گفت: حضور کم نظیر ملت غیور ایران اسلامی در راهپیمایی بزرگ یوم الله ۲۲ بهمن امسال در شرایطی که مقامات آمریکایی سخن از پایان انقلاب اسلامی سر می دادند بسیار حائز اهمیت بود و می توان گفت که ملت ایران چشم دشمن را با حضور خود کور کرد و همه نقشه های آنها را نقش بر آب کرد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: راهپیمایی و حماسه ۲۲ بهمن حاوی پیام هایی از جمله تقویت بنیه جمهوریت و قدرت نرم نظام اسلامی ،نمایش قدرت و اتحاد مردمی به دشمن، امیدواری دوستداران داخلی و خارجی انقلاب اسلامی و یاس و ناامیدی دشمنان، زمان شناسی ملت که با وجود مشکلات که در کشور وجود دارد حضور یافتند و از انقلاب و ولایت حمایت کردند بود.

وی گفت: پیام ملت در این راهپیمایی به دشمنان این است که مردم با وجود مشکلات دست از انقلاب و آرمان های آن و ولایت بر نمی دارند و پیام به مسئولان نیز این است که تلاش جهادی و انقلابی و مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم لازم است.

وی با اشاره به حمله کوردلانه تروریستی به مرزداران سپاه پاسداران گفت: دشمنان نظام درصدد بودند تا حضور میلیونی مردم در یوم الله ۲۲ بهمن را با این حمله تروریستی جواب دهند ولی باید بدانند که سپاهیان و مدافعان حریم ولایت همیشه جان را در طبق اخلاص گذاشته و از ملت و مرز و ثغور ایران و ملت حمایت و حفاظت می کنند.

امام جمعه گناوه گفت: دشمن بداند که ملت ایران جواب دندانشکنی به این جنایت تروریستی و بزدلی آنها خواهند داد.

وی بااشاره به سالروز وفات حضرت ام البنین (ع) و روز بزرگداشت و تکریم همسران و مادران شهداء اضافه کرد: همانگونه که آن حضرت با اهداء چهار شهید توانست با صبر و استقامت و حمایت از خون شهدا حکومت یزید و یزیدیان را بر باد دهد همسران و مادران شهداء و ایثارگران ما هم در هشت سال دفاع مقدس با صبر و استقامت و پایداری تمام توطئه های دشمنان را نقش بر آب کردند.

امام جمعه گناوه با اشاره به برگزاری یادواره شهدا شهرستان در دوم اسفند گفت: همه با هم با حضور در هشتمین یادواره شهدای شهرستان گناوه با راه و آرمان شهداء تجدید بیعت خواهیم کرد.

مسئولان با قانون شکنان صید ترال برخورد کنند

حجت الاسلام سیدحسین رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز در بردخون اظهار داشت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر دشمنان را ناامید کرد.

امام جمعه بردخون با تقدیر از حضور انقلابی مردم در صحنه افزود: برخی آرزو داشتند انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را نبیند و با تحریم های ظالماته تلاش کردند مردم را از انقلاب جدا کنند.

وی اضافه کرد: مردم ثابت کردند به انقلاب، اسلام، ولایت و ارزش های اسلامی وفادارند و اکنون نوبت مسئولان است تا به وظیفه خود عمل کنند.

رکنی حسینی با اشاره به بیانیه مهم مقام معظم رهبری و تبیین مسیر و نقشه راه گفت: مردمی بودن انقلاب و همراهی مردم انقلاب اسلامی را به این جایگاه رساند و اکنون ضرورت دارد با تبعیض، بی عدالتی و فساد در جامعه مبارزه شود.

خطیب جمعه بردخون با اشاره به مناسبت های هفته و تسلیت وفات حضرت امام البنین ابراز داشت: با حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن خشمگین شد و با انفجار اتوبوس حامل پاسداران میهن اسلامی تعدادی از این عزیزان را شهید و زخمی نمود اما آمریکا، رژیم صهیونیستی و مزدوران آنان بدانند که ملت ایران دست از آرمان ها و اهداف مقدس خود برنمی دارد.

امام جمعه بردخون با انتقاد از افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: دولتمردان وعده دادند کالاهای ضروری با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد اما هر روز با گرانی اجناس سفره مردم کوچک تر می شود که این گرانی ها توجیه پذیر نیست و مسئولان باید جوابگوی مردم باشند.

رکنی حسینی با بیان اینکه گرانی ها مردم را از پای درآورده، تصریح کرد: عده ای به دنبال قانون شکنی و قانون گریزی هستند و صیادان که به دریا می روند با دست خالی به خانه برمی گردند و لازم است مسئولان استان و شهرستان به خواسته های صیادان توجه کنند و به یاری آنان بشتابند.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان با قانون شکنان صید ترال برخورد کنند، گفت: مسئولان سکوت نکنند و اگر توان برخورد ندارند مانع صید ترال شوند به مردم بگویند زیرا بیش از ۶۰ لنج به صید ترال مشغول هستند.

رکنی حسینی ادامه داد: برخی از مسئولان می گویند صید ترال کم شده و دلیل آن را عدم مراجعه صیادان به آنان می دانند اما صیادان از مسئولان ناامید شده اند چرا که هیچ اقدام عملی نداشته‌اند پس اگر مرهمی نیستید نمک بر زخم آنان نپاشید.

امام جمعه بردخون افزود: به عنوان خادم این مردم از رییس جمهور می خواهم اقدامی عملی کنند و دستور دهند مانع این صید ویرانگر شوند.

وی بیان کرد: از نماینده مجلس، استاندار، فرماندار و مسئولان شیلات می خواهیم در سفر رییس جمهور به جنوب استان موضوع صید ترال را مطرح کنند تا این صید از دریا برچیده شود.

خطیب جمعه بردخون با تأکید بر اینکه زتدگی صیادان به دریا وابسته است، گفت: ترال تجاوز و تحربم دیگران و دزدی آشکار از حقوق مردم است و این صید زیستگاه ماهیان را در کف دریا نابود می کند.

وی ادامه داد: ۹ سال است که در زمینه اسکله و صید ترال فریاد می زنیم و همچنان که آرزوی افتتاح اسکله به دلمان ماند، انتظار داریم متولیان امر مانع صید ترال شوند.

خطیب جمعه بردخون خاطرنشان کرد: متاسفانه از عده‌ای دفاع می کنیم که خود در نماز جمعه حضور ندارند و حتی می گویند چرا از ما دفاع نمی شود اما دفاع از مطالبات و حقوق مردم را وظیفه خود می دانیم.

لزوم رفع مشکلات اقتصادی مردم

حجت الاسلام رضا خدری امروز در خطبه های نماز جمعه شهر چغادک از مردم به خاطر حضور باشکوه و بی نظیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد و اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر عزت، شرف و عظمت خود را به دنیا نشان دادند و با توجه به شرایط زمانی، حماسه باشکوهی را رقم زدند. حضوری که چشم دنیا را خیره کرد و خبرگزاری­های دنیا اینگونه مخابره کردند که مردم ایران با این اقدام خود نشان دادند که با اصل نظام اسلامی هیچ مشکلی ندارند و با وجود گلایه از سختی­ها و مشکلات معیشتی، پای انقلاب اسلامی خود ایستاده­اند و از آرمانهای مقدسشان کوتاه نیامده‌­اند.

امام جمعه چغادک افزود: اکنون بار دیگر نوبت مسئولین است که بیشتر قدر این مردم شریف را بدانند، به گلایه‌­های آنان به خوبی توجه کنند و تمام تلاششان را برای رفع مشکلات این مردم به کار بگیرند.

وی در ادامه شهادت جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت و افزود: ما با شهادت ضربه نمی خوریم، بلکه همچنان که امام راحل عظیم الشأن ما فرمود؛ ما با شهادت زنده تر می­شویم.

خدری اضافه کرد: تروریست‌­ها و حامیان جاهل و جلاد آنان گمان کردند که با این حرکت تروریستی کور، می­توانند از مردم عزیز ما به جهت حضور بی نظیرشان در راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، انتقام بگیرند و به خیال باطل گمان کردند که می­توانند روحیه مردم را تضعیف کنند، غافل از اینکه ما اصل انقلاب را با شهادت آغاز کردیم و امروز هم «گام دوم انقلاب» را با عطر شهادت آغاز می‌­کنیم و فردا ان شاءالله در تشییع جنازه مطهر این شهدا، حامیان جاهل تروریسم بار دیگر با مشت محکم و آهنین و اراده و عزم راسخ مردم مواجه خواهند شد.

امام جمعه چغادک ادامه داد: تروریست‌­ها با این اقدام وحشیانه، عجز و ناتوانی و بیچارگی خود را نشان دادند و خون به ناحق ریخته شده­ی این پاسداران عزیز باعث ریشه کن شدن گروهک وابسته و مزدور جیش الظلم خواهد شد.

خدری صدور بیانیه مهم گام دوم انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی را آغاز فصل جدید جمهوری اسلامی دانست و گفت: رهبری، خطاب اصلی بیانیه را جوانان قرار دادند و این نشان از اهمیت این مقطع سنی از نظر ایشان است؛ زیرا جوانان هم در اصل پیروزی انقلاب تأثیر بالایی داشتند و هم در دفاع مقدس و حفظ ارزش‌های اسلامی؛ بنابراین امروز هم باید جوانان را نیروی اصلی برای پیشبرد گام دوم انقلاب بدانیم و می ­طلبد که دولت جمهوری اسلامی توجه ویژه­ای نسبت به واگذاری امور به جوانان داشته باشد.

وی با اشاره به بیانیه رهبری و تجربه گرانسنگ چهل ساله انقلاب ابراز داشت: قبل از آن ما بدون هیچگونه تجربه‌­ای حکومت اسلامی را آغاز کردیم و بحمدالله با همه سختی­‌ها و سنگ‌اندازی­‌ها به پیروزی‌­های چشمگیری دست یافتیم و انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که یک چله­ پر افتخار را بدون خیانت به آرمان­های اصیل آن پشت سر گذاشته است.

خدری عدالت و مبارزه با فساد را به عنوان دو امر لازم و ملزوم یکدیگر از کلید واژه مهم بیانیه رهبر انقلاب و مسیر روشن گام دوم انقلاب است عنوان کرد.