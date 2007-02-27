  1. سیاست
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۵

/ کنفرانس مطبوعاتی وزرای خارجه ایران و اوگاندا -1 /

"دیپلماسی تراکتور" را به آفریقا می بریم / ایران می تواند مشکلات آفریقا را حل کند

"دیپلماسی تراکتور" را به آفریقا می بریم / ایران می تواند مشکلات آفریقا را حل کند

منوچهر متکی، وزیر خارجه کشورمان ظهر امروز در کنفرانسی خبری با همتای اوگاندایی خود، تاکید کرد: ما همواره اعلام آمادگی کرده ایم که با طرفهای مختلف موضوع هسته ای، گفتگو کنیم و این آمادگی عام است و بدیهی است که ما هیچ پیش شرطی را در این رابطه نمی پذیریم.

، به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی، در ابتدای این نشست خبری، با تشکر از وزیر خارجه اوگاندا به خاطر قبول دعوت سفر به ایران، اظهار داشت: رفت و آمدهای خوبی بین مقامات ایران و اوگاندا انجام شده و با توجه به اراده سیاسی محکم طرفین برای گسترش روابط دو کشور، این رفت و آمدها می تواند نقش مهمی در تحکیم روابط ایران و اوگاندا داشته باشد.

وی افزود: امروز شرکت های مختلفی از دو کشور یکدیگر را پیدا کرده اند و کالاهای ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت مناسب ، بازار مساعدی را در اوگاندا به دست آورده اند و در اوگاندا مطرح شده اند.

متکی تصریح کرد: همکاری های اقتصادی بین ایران و اوگاندا چه در حوزه شرکتهای دولتی و چه شرکتهای غیردولتی مورد حمایت دولت و شخص رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور است و ما تجربه موفق "دیپلماسی تراکتور" در آمریکای لاتین که منجر به تولید و توزیع تراکتورهای ایرانی در آمریکای لاتین شد را به آفریقا هم توسعه می دهیم و آفریقا می تواند میدان دوم این دیپلماسی باشد.

وزیر امور خارجه خبر از راه اندازی پروژه های کشاورزی ایران در اوگاندا داد و گفت: هم اینک چند قطعه زمین در اوگاندا در اختیار وزارت کشاورزی ایران قرار دارد و قرار است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی این زمینه نیز فعال شود.

متکی محور مذاکرات خویش با وزیر خارجه اوگاندا را حوزه بازرگانی و تجارت و بررسی تحولات و مشکلات آفریقا و مسائل منطقه ای از جمله مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین ذکر نمود.

در ادامه این نشست خبری ، کوتسا وزیر خارجه اوگاندا به بیان دیدگاههای خود پرداخت، وی درمورد سفر به ایران، گفت:از اینکه در کشور زیبای جمهوری اسلامی ایران هستم، خوشحالم ، ما در این سفر، موضوعات جهانی و منطقه ای را بررسی کردیم و در حقیقت ما جای پای رهبران دو کشور گذاشتیم که روابط خوب فعلی را پایه گذاری کردند، از جمله سفر آقای رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خودشان به اوگاندا.

وی افزود:ما توسعه هرچه بیشتر روابط ایران و اوگاندا استقبال می کنیم و سعی می کنیم یک چشم انداز جدید در روابط دو کشور را طراحی کنیم، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه خاصی به آفریقا دارد و می تواند به عنوان دوست، امین و میانجی مشکلات لاینحل آفریقا را حل کند.

کوتسا تصریح کرد: دیدگاههای دو کشور یکسان است.

به گزارش مهر، در ادامه این نشست خبری، خبرنگاران سئوالات خود را از وزرای خارجه ایران و اوگاندا مطرح کردند، خبرنگاری از متکی در مورد آزادی تبعه فرانسوی و امکان گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا سئوال کرد که متکی پاسخ داد:دو تبعه فرانسوی و آلمانی به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران بازداشت شدند و به 18 ماه حبس محکوم شدند که بعد از گذشت 14 ماه از بازداشت آنها، بخاطر درخواست های سیاسی و غیرسیاسی و مراتب انسانی و رافت جمهوری اسلامی ، مشمول عفو شدند و با موافقت مقام معظم رهبری ؛ تبعه فرانسوی آزاد شد و تبعه آلمانی هم وضعیت مشابهی دارد.

وی در مورد احتمال مذاکره ایران و آمریکا گفت:اظهاراتی که این روزها از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود ، با دقت در دست بررسی است و پیرامون موضوع هسته ای ، ما همواره اعلام آمادگی کرده ایم که با طرفهای مختلف این مساله، گفتگو کنیم و این آمادگی عام است و بدیهی است که ما هیچ پیش شرطی را نمی پذیریم.

متکی با اشاره به اعتراف مقامات آمریکایی به اشتباه بودن رفتارهایشان در قبال ایران، گفت: یکی از اشتباهات آن این است که می خواهند برای گفتگو کردن پیش شرط بگذارند ، امیدواریم این اشتباه خود را تصحیح کنند تا زمینه برای گفتگوهای سازنده ایجاد شود.

بخش دوم این کنفرانس خبری  متعاقبا ارسال می گردد.

کد مطلب 454280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها