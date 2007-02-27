"دیپلماسی تراکتور" را به آفریقا می بریم / ایران می تواند مشکلات آفریقا را حل کند

، به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی، در ابتدای این نشست خبری، با تشکر از وزیر خارجه اوگاندا به خاطر قبول دعوت سفر به ایران، اظهار داشت: رفت و آمدهای خوبی بین مقامات ایران و اوگاندا انجام شده و با توجه به اراده سیاسی محکم طرفین برای گسترش روابط دو کشور، این رفت و آمدها می تواند نقش مهمی در تحکیم روابط ایران و اوگاندا داشته باشد.

وی افزود: امروز شرکت های مختلفی از دو کشور یکدیگر را پیدا کرده اند و کالاهای ایرانی به دلیل کیفیت و قیمت مناسب ، بازار مساعدی را در اوگاندا به دست آورده اند و در اوگاندا مطرح شده اند.

متکی تصریح کرد: همکاری های اقتصادی بین ایران و اوگاندا چه در حوزه شرکتهای دولتی و چه شرکتهای غیردولتی مورد حمایت دولت و شخص رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی کشور است و ما تجربه موفق "دیپلماسی تراکتور" در آمریکای لاتین که منجر به تولید و توزیع تراکتورهای ایرانی در آمریکای لاتین شد را به آفریقا هم توسعه می دهیم و آفریقا می تواند میدان دوم این دیپلماسی باشد.

وزیر امور خارجه خبر از راه اندازی پروژه های کشاورزی ایران در اوگاندا داد و گفت: هم اینک چند قطعه زمین در اوگاندا در اختیار وزارت کشاورزی ایران قرار دارد و قرار است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی این زمینه نیز فعال شود.

متکی محور مذاکرات خویش با وزیر خارجه اوگاندا را حوزه بازرگانی و تجارت و بررسی تحولات و مشکلات آفریقا و مسائل منطقه ای از جمله مسائل عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین ذکر نمود.

در ادامه این نشست خبری ، کوتسا وزیر خارجه اوگاندا به بیان دیدگاههای خود پرداخت، وی درمورد سفر به ایران، گفت:از اینکه در کشور زیبای جمهوری اسلامی ایران هستم، خوشحالم ، ما در این سفر، موضوعات جهانی و منطقه ای را بررسی کردیم و در حقیقت ما جای پای رهبران دو کشور گذاشتیم که روابط خوب فعلی را پایه گذاری کردند، از جمله سفر آقای رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خودشان به اوگاندا.

وی افزود:ما توسعه هرچه بیشتر روابط ایران و اوگاندا استقبال می کنیم و سعی می کنیم یک چشم انداز جدید در روابط دو کشور را طراحی کنیم، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه خاصی به آفریقا دارد و می تواند به عنوان دوست، امین و میانجی مشکلات لاینحل آفریقا را حل کند.

کوتسا تصریح کرد: دیدگاههای دو کشور یکسان است.

به گزارش مهر، در ادامه این نشست خبری، خبرنگاران سئوالات خود را از وزرای خارجه ایران و اوگاندا مطرح کردند، خبرنگاری از متکی در مورد آزادی تبعه فرانسوی و امکان گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا سئوال کرد که متکی پاسخ داد:دو تبعه فرانسوی و آلمانی به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای ایران بازداشت شدند و به 18 ماه حبس محکوم شدند که بعد از گذشت 14 ماه از بازداشت آنها، بخاطر درخواست های سیاسی و غیرسیاسی و مراتب انسانی و رافت جمهوری اسلامی ، مشمول عفو شدند و با موافقت مقام معظم رهبری ؛ تبعه فرانسوی آزاد شد و تبعه آلمانی هم وضعیت مشابهی دارد.

وی در مورد احتمال مذاکره ایران و آمریکا گفت:اظهاراتی که این روزها از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود ، با دقت در دست بررسی است و پیرامون موضوع هسته ای ، ما همواره اعلام آمادگی کرده ایم که با طرفهای مختلف این مساله، گفتگو کنیم و این آمادگی عام است و بدیهی است که ما هیچ پیش شرطی را نمی پذیریم.

متکی با اشاره به اعتراف مقامات آمریکایی به اشتباه بودن رفتارهایشان در قبال ایران، گفت: یکی از اشتباهات آن این است که می خواهند برای گفتگو کردن پیش شرط بگذارند ، امیدواریم این اشتباه خود را تصحیح کنند تا زمینه برای گفتگوهای سازنده ایجاد شود.

بخش دوم این کنفرانس خبری متعاقبا ارسال می گردد.