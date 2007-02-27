همایش "شخصیت و جایگاه زن در سنت و سیره نبوی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، هدف از برگزاری این همایش تبیین ، دیدگاه پیامبر درباره ارزش مادر و مادری ، تطبیق آیات خاص زنان ، زن و حضور سیاسی وی ، زن و حکومت و قضاوت ، نقش زن در کنترل سبد اقتصادی خانواده ، حضور اجتماعی زن در شرایط آن ، نقش زن به عنوان مصلح و مبلغ دینی است .

سیره اخلاقی تربیتی پیامبر با زنان ، تحلیل و بررسی سیره و سنت پیامبر با قرآن ، شیوه رفتاری پیامبر با زنان بی سرپرست ، شیوه رفتاری پیامبر با زنان جوان ، شیوه تعامل پیامبر در خانه و برخورد با همسران ( شخصیت و جایگاه زن به عنوان همسر از دیدگاه حضرت ) از محورهای مورد بررسی در این همایش هستند .

بررسی شبهات مربوط به پیامبر و زنان در اینترنت و پاسخ علمی به آن و روایت داستانهای مستند پیامبر (ص ) در رابطه با زنان نیز در این همایش مورد توجه قرار می گیرند .

همایش شخصیت و جایگاه زن در سنت و سیره نبوی با سخنرانی حجت الاسلام دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی روز دوشنبه 14 اسفند ماه از ساعت 8 الی 17 در آمفی تئاتر بنیاد فرهنگی کوثر واقع در تهران ، خیابان حافظ جنوبی ، پایین تر از میدان وحدت اسلامی ، کوچه شهید رضایی برگزار می شود .