مردم پشتیبان نظام هستند/ اهتمام مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی رضوی نسب در خطبههای نماز جمعه این هفته بسطام به میزبانی آستان امامزاده سیدابوالقاسم (ع) این شهر ضمن بیان اینکه مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه و دشمنشکن در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حماسهای دیگر خلق کردند، ابراز کرد: این راهپیمایی بزرگ دارای چند پیام مهم بود و نخستین آنها این است که مردم ایران به سخنان دشمنان و توطئههای آنان اهمیتی نداده و راهحل مشکلات کشور را سازش و تسلیم در برابر دشمنان نمیدانند.
وی افزود: ملت آگاه ایران پس از ۴۰ سال راهحل برونرفت از مشکلات را استقامت، پایداری و مبارزه با دشمنان میدانند و این امر را با حضور حماسیشان در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به منصه ظهور و بروز رساندند.
حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مسئولیت مسئولان را سنگینتر کرد
امامجمعه بسطام بابیان اینکه حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن برای دفاع از ارزشها و آرمانها و اصل نظام انقلاب اسلامی ایران بود، ابراز کرد: ملت ایران اسلامی با وجود مشکلات معیشتی و گلایههایی که از دولتمردان دارند، بازهم به میدان آمدند تا بگویند عملکرد برخی مسئولان و ناکارآمدیها را به پای انقلاب اسلامی و نظام نمیگذارند و بین عملکرد برخی مسئولان و نظام تفکیک قائل هستند.
رضوی نسبت با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مسئولیت مسئولان را سنگینتر کرد، ادامه داد: مردم با وجود تمام مشکلات اقتصادی یکبار دیگر اعلام کردند که در خط انقلاب در مقابل دشمنان هستند و استقامت و ایستادگی برای آرمانهای انقلاب را در دستور کار دارند.
وی خواستار تدبیر و مدیریت مشکلات از سوی دولتمردان شد و گفت: مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی و معاش مردم باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
رهنمودهای رهبری خطاب به جوانان ایران اسلامی
امام جمعه بسطام در بخش دیگر از سخنان خود ضمن اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی و راهبردهای معظمله درباره ادامه کشور، بیان کرد: این رهنمودها خطاب به جوانان ایران اسلامی برای ساختن کشور، دفاع از مردم و برافروختن چراغی برای روشن کردن راه آینده مملکت و نظام است.
رضوی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سه دهه سکاندار نظام هستند و یک تنه مقابل جهان کفر و فشار داخلی برای صلح و سازش با دشمنان، با تکیه بر قدرت الهی، استقامت و پایداری ایستادگی کردهاند.
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