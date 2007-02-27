آمریکا در جهت اختلاف افکنی بین شیعیان و سنی ها حرکت کرده است / سیاست دوگانه واشنگتن باعث پیچیدگی اوضاع خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هرش در مقاله ای در نیویورکر می نویسد : استراتژی جدید بوش درخاورمیانه، آمریکا را درمرحله تقابل با ایران قرار داده و بخشی از منطقه را به سوی درگیری های فرقه ای گسترده بین شیعیان و سنی ها سوق داده است.

وی با اشاره با سیاست تقابل گرایانه آمریکا با شیعیان در سراسر منطقه و نزدیکی واشنگتن به برخی از طیف های خاص سنی می نویسد : سیاست آمریکا و اقدامات علنی و پنهان این کشورعلیه ایران و سوریه سبب شده است تا گروههای تندروی سنی که طرفدار القاعده هستند درخاورمیانه قدرت بگیرند.

هرش همچنین در ادامه یاد آور می شود: یکی از ابعاد متناقض استراتژی جدید آمریکا درعراق این است که بسیاری از اقدامات برضد ارتش آمریکا درعراق از سوی نیروهای سنی صورت می گیرد نه از جانب شیعیان، اما از منظر دولت آمریکا عمیق ترین- ناخواسته ترین- پیامد استراتژی جنگ عراق تقویت ایران بود.

این روزنامه نگار آمریکایی همچنین درباره یکی از مشکلات آمریکا درعراق به روابط نزدیک ایران با دولت عراق اشاره

می کند و می نویسد : پس از انقلاب اسلامی ایران، آمریکا با کشورهای سنی روابط خود را تحکیم بخشید و این مسئله تا یازده سپتامبر ادامه داشت . پس از این واقعه که بسیاری از مجرمین آن عربستانی بودند آمریکا به عراق حمله کرد تا به این امید که از کمک شیعیانی که مورد سرکوب صدام بودند، استفاده کند.

وی در ادامه به اختلاف ها در درون هیئت حاکمه آمریکا اشاره می کند و می نویسد: در حالی که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای تدوین سیاست خارجی کشور است؛ دیک چنی معاون رئیس جمهور و مشاورانش همچون الیوت آبرامز، زلمای خلیل زاد ، شاهزاده بندربن سلطان (سفیر سابق عربستان در آمریکا) بازیگران مهمی هستند که چنی را خط

می دهند و از اهداف عمده آنها وارد کردن آمریکا به جنگ با ایران است.

هرش همچنین ورود عربستان به گفتگوهای مستقیم با اسرائیل و به عنوان میانجی صلح خاورمیانه را در این مسیر تلقی و در ادامه مقاله خود به نقل از "ولی نصر" کارشناس شورای روابط خارجی می نویسد که این رادیکالیزم سنی های عربستان سعودی است که بزرگترین تهدید به شمار می روند نه ایران.

مارتین ایندیک از مشاوران دولت بیل کلینتون و از کارشناسان بنیاد سابان وابسته به مؤسسه بروکینگزنیز از اختلافاتی که در نتیجه سیاست آمریکا در خاورمیانه بین شیعیان و سنی ها پیش آمده به عنوان جنگ سرد سنی - شیعه نام می برد و ادامه می دهد که هنوز روشن نیست که آیا سردمداران آمریکایی از پیامد سیاستهای جدید خود کاملاً آگاه هستند یا خیر.

به گفته ایندیک سیاست دوگانه آمریکا نه تنها درعراق، بلکه در تمام خاورمیانه وضعیت را بسیار پیچیده خواهد کرد.

پاتریک کلاوسن ازکارشناسان امور ایران و معاون مرکز تحقیقاتی درمؤسسه واشنگتن درامورخاورنزدیک می گوید: سیاست جدید آمریکا برای مهار ایران به نظر می رسد استراتژی این کشور را برای موفقیت درعراق پیچیده تر کرده است.

مقام های آمریکایی - اروپایی و عرب به نیویورکر گفته اند که بخشی از کمک های آمریکا به گروه های سنی - در نهایت به دست گروه های رادیکال رسیده است ".

یک مقام ارشد سابق محافل اطلاعاتی آمریکا گفت:"ما تا می توانیم پول پخش می کنیم و این امر ناخودآگاه نتایج وخیم بالقوه ای دارد و این پول ها همیشه در آخر به جیب کسانی می رود که می دانیم نتایج آن پرمخاطره است "

سیمورهرش در ادامه مدعی شد : ارتش آمریکا در حال برنامه ریزی برای حمله به ایران است.

هرش همچنین در مصاحبه شبکه سی ان ان گفت: تردید های زیادی در بین فرماندهان ارتش آمریکا درباره حمله به ایران وجود دارد و تعدادی از این فرماندهان با توجه به اینکه چنین کاری می تواند به انجام حملات به ناوگان آمریکا در خلیج فارس منجر شود آن را غیرعاقلانه می دانند.

