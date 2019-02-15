اجرای سمپوزیوم خشت خام در راستای تعهدات مدیریت شهری یزد به یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عباسی هرفته پیش از ظهر جمعه در نشستی خبری با بیان اینکه میدریت شهری یزد به یونسکو تعهد داده که در جهت احیا و تداوم معماری خشتی در شهر یزد در قبال جهانی شدن آن تلاش کند، اظهار داشت: مدیریت شهری یزد هر سال باید به یونسکو گزارش ارائه دهد و لازم و ضروری است که در راستای احیای معماری خشتی در یزد اقدام فرهنگی انجام دهیم.

وی عنوان کرد: نمی‌شود ثبت جهانی را بپذیریم اما در مقابل تعهداتش کوتاهی کنیم و یکی از این تعهدات توسعه و احیای ساخت و ساز خشتی است.

عباسی هرفته بیان کرد: در حالی که ۳۰ تا ۴۰ درصد زباله‌های دنیا در صنعت ساخت و ساز تولید می‌شود و در حالی که صنعت ساخت و ساز بسیار پرآبخواه است، باید به سمت ساخت و سازهای سبز برویم و یکی از ساخت و سازهای سبز، معماری خشتی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد، یکی از راه‌های ارزان برای احیای معماری خشتی را برگزاری برنامه‌هایی نظیر برنامه‌های هفته خشت از جمله برگزاری کارگاه معماری، سمپوزیوم خشت خام و ... معرفی کرد و گفت: در برنامه مشابهی که سال گذشته برگزار شد، شهرداری در مجموع ۲۵۰ میلیون تومان هزینه کرد اما در برابر این ۲۵۰ میلیون، پدیده نوظهور هنری یعنی ساخت مجسمه از خشت خام در یزد اجرا شد.

وی، یزد را در زمینه نرخ رشد گردشگری در کشور اول دانست و افزود: یزد یک پدیده نوظهور در گردشگری در سطح ملی و بین‌المللی است و به طور قطع چنین اتفاقاتی خود به خود رخ نداده و برای آن هزینه و سرمایه گذاری شده است.

عباسی هرفته تاکید کرد: هزینه در مسیر معرفی شهر یزد به عنوان شهر خشتی جهان و شهر جهانی، سرمایه گذاری است بنابراین صحبت‌هایی که در مورد برخی هزینه‌ها مطرح است، آن هم برای ۱۰۰ میلیون تومانی که صدها میلیون تومان به شهر باز می‌گرداند، تنگ نظری است.

وی تصریح کرد: شهر ما در حال خفه شدن در میان دود کارخانه‌ها است و در حال خشک شدن از بی‌آبی است بنابراین چاره‌ای جز توسعه گردشگری در چنین شهری نیست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: یزد در تجارت الکترونیک و گردشگری می تواند به خوبی کار کند بنابراین بر این باوریم که هر هزینه‌ای که در این زمینه انجام شود، سرمایه گذاری است و هر چه سرمایه‌گذاری در مسیر گردشگری انجام شود، باز هم کم است.

وی با تاکید بر اینکه معرفی شهر جهانی یزد نیاز به تبلیغات دارد و یکی از راه‌های تبلیغات ارزان‌قیمت، برگزاری برنامه‌هایی نظیر سمپوزیوم خشت خام است، تصریح کرد: امیدواریم بلندنظری در شهر تعمیم پیدا کند.