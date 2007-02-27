با وجود فشارهای آمریکا و اسرائیل در کنار هنیه می مانیم / مواضع ایران و سوریه در جهت منافع ملت فلسطین و حفظ وحدت آنها است

" احمد ابو هولی" نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین از جنبش فتح در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر گفت : توافقنامه مکه به تمام طرف ها ثابت کرد که تصمیم گیری گروه های فلسطینی کاملا مستقل انجام می پذیرد و نشات گرفته از نگاه و رویکرد آنها برای جلوگیری از ادامه خونریزی فلسطین است .

وی ضمن تاکید بر این موضع افزود: من این مسئله را در مقدمه مصاحبه خود اعلام کردم تا تاکید کنم که ایران وسوریه توجه خاصی به حفظ وحدت ملی فلسطینی وشکل گیری این توافق داشته و دارند و نشان دادند که تنها در جهت منافع عالیه ملت فلسطین وارد عمل می شوند؛ این از یک سو و ازسوی دیگردرباره اتهامات وارده به ابومازن(رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین)به اینکه از آمریکا خط می گیرد؛ باید اعلام کنم که وی با امضای توافقنامه نشان داد که چندان هم درجهت میل و خواست آمریکا با وجود تمام فشارهای اعمال شده عمل نمی کند و نشان داد که ما فلسطینیان قادر به مقاومت در برابر فشارهای آمریکایی هستیم.

این عضو فراکسیون فتح درباره میزان تاثیرگذاری مواضع منفی آمریکا بر روند تشکیل دولت وحدت ملی به مهر گفت : بدیهی است که دولت آمریکا با اسرائیل دو روی یک سکه هستند؛ در کنار آن باید بگویم که شرایط کمیته چهارجانبه هم به خودی خود شرایطی اسرائیلی هستند که آمریکا خواهان اجرایی شدن آن است.

وی در این زمینه افزود : آمریکا بعد از توافقنامه مکه همان مواضعی را در پیش گرفت که اسرائیل اتخاذ کرده بود ومواضع منفی را در قبال آن اتخاذ کرد.

ابوهولی گفت : آمریکایی ها پیش از این اعلام می کردند که در صورت توافق گروه های فلسطینی با یکدیگر، ما از این توافق حمایت خواهیم کرد ودولت وحدت ملی را به فال نیک خواهیم گرفت؛ واشنگتن همچنین تاکید کرده بود زمانی که گروه های فلسطینی درباره احترام گذاشتن به توافقنامه های امضا شده بین سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و اسرائیل به توافق برسند؛ ما آن را تایید خواهیم، اما بعد از تواقنامه مکه ،چهره حقیقی آمریکا نمایان شد ونشان داد که آمریکا همانند رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که ملت فلسطین پرچم های سفید تسلیم شدن را بالا ببرد و تمام باج خواهی های اسرائیل را تقدیم آن کند.

عضو فراکسیون فتح تاکید کرد : این رخدادها نشان داد ادعای آمریکایی ها درباره حمایت از محمود عباس(ابومازن) و توجه خاصشان به تقویت وی تنها تعارفات سیاسی بود و دیگر هیچ کس را در فلسطین نمی توان یافت که ادعاهای آمریکایی ها را باور کند.

ابو هولی درباره عوامل مورد نیاز برای موفقیت شکل گیری دولت وحدت ملی به مهر گفت : اولا من به نمایندگی از فراکسیون فتح در مجلس قانوگذاری فلسطین لحظاتی بعد از اعلام امضای این توافقنامه مکه اعلام کردم که این فراکسیون به دولت وحدت ملی رای مثبت خواهد داد وخواستار تسریع تشکیل آن شدیم. درباره شرایط مورد نیاز برای موفقیت این دولت هم باید بگویم مهمترین مسئله این است که همه باید بدانند شکست در تشکیل دولت وحدت ملی یعنی بازگشت به نقطه ای که آخرین روزها در حال تبدیل شدن به جنگ داخلی بود.

وی افزود : از این رو باید بگویم که تسریع در تشکیل این دولت می تواند یکی از پیش نیازهای موفقیت آن محسوب شود.

این نماینده مجلس قانونگذاری فلسطین در ادامه گفت : ما برای فراهم کردن زمینه موفقیت این دولت تلاش می کنیم طیف های غیر حاضر در پارلمان را هم در آن سهیم کنیم، به طور مثال مذاکراتی با جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین صورت می پذیرد تا از سهم فتح وارد ساختار دولت شود؛همچنین ما مذاکرات خود را با یک شخصیت مستقل برای تصدی پست معاون نخست وزیری که سهم فتح است، آغاز کرده ایم .

ابوهولی افزود: در کنار آن به مذاکرات مستمر ومستقیم با آقای اسماعیل هنیه که مامور تشکیل کابینه است، ادامه می دهیم و همواره به وی تاکید می کنیم که در جهت تشکیل دولت وحدت ملی و با وجود تمام فشارهای آمریکایی صهیونیستی در کنار وی قرار داریم و باقی خواهیم ماند. من در اینجا تاکید می کنم که نیت های صادقانه هر دو طرف حماس وفتح می تواند مهمترین شرط برای موفقیت این دولت محسوب شود.