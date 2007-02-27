  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۰

جانشین فرمانده ناجا اعلام کرد :

شهرام جزایری در یک کشور عربی است

شهرام جزایری در یک کشور عربی است

بر اساس گزارشهای رسیده به پلیس شهرام جزایری عرب با گذر نامه جعلی از ایران خارج و به کشور دیگر گریخته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین ذوالفقاری در حاشیه نخستین همایش استاندارد سازی رفتار پلیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گزارش های به دست آمده حاکی از آن است که شهرام جزایری در یکی از کشورهای عربی حضور دارد.

وی افزود: مجموع مستندات و مدارک لازم از طریق اینترپل (پلیس بین الملل) برای کشور نامبرده که به نظر می رسد شهرام جزایری در آنجا حضور دارد ، فرستاده شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ادامه داد: شهرام جزایری با مدارک جعلی از کشور خارج شده و پیگیری های لازم برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

سردار ذوالفقاری تاکید کرد: یک تیم از پلیس ایران به کشور مورد نظر اعزام می شود تا موضوع را پیگیری کند.

کد مطلب 454286

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها