شهرام جزایری در یک کشور عربی است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین ذوالفقاری در حاشیه نخستین همایش استاندارد سازی رفتار پلیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گزارش های به دست آمده حاکی از آن است که شهرام جزایری در یکی از کشورهای عربی حضور دارد.

وی افزود: مجموع مستندات و مدارک لازم از طریق اینترپل (پلیس بین الملل) برای کشور نامبرده که به نظر می رسد شهرام جزایری در آنجا حضور دارد ، فرستاده شده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ادامه داد: شهرام جزایری با مدارک جعلی از کشور خارج شده و پیگیری های لازم برای یافتن وی همچنان ادامه دارد.

سردار ذوالفقاری تاکید کرد: یک تیم از پلیس ایران به کشور مورد نظر اعزام می شود تا موضوع را پیگیری کند.