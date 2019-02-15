داعش ۳ غیرنظامی را در الانبار عراق ربود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی عراقی به روسیاالیوم گفت که داعش سه غیرنظامی را در صحرای الانبار ربوده است.

این دومین باری است که داعش غیرنظامیان را در این منطقه می رباید. دو هفته قبل هم اتفاق مشابهی رخ داده بود.

از سوی دیگر منابع عراقی در استان دیالی از عملیات ویژه شبانه در عمق المطیبیجه میان دیالی و صلاح الدین علیه داعش خبر دادند و اعلام کردند: در نتیجه این عملیات سه داعشی به هلاکت رسیدند که در میان آنها مغز متفکری که دست به اقدامات خشونت آمیزی در دیالی و صلاح الدین ظرف ماههای گذشته زده است به چشم می خورد.