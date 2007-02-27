تحرکات القاعده در چین

به گزارش خبرگزاری مهر،مجله تایم با بیان این مطلب نوشت : با اظهارات ایمن الظواهری، مرد شماره دو القاعده، در سال گذشته میلادی خطاب به مسلمانان جهان که در آن گفته بود: مسلمانان باید مبارزات خود را علیه حکومت های فاسد کشورهایشان شدت بخشند؛ تحرکات اعضای القاعده در اغلب کشورهای جهان وارد مرحله جدیدی شد و چین نیز از این قضیه مستثنی نبود.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که اغلب کشورهای غربی از قبیل آمریکا و انگلیس با توسل به تبلیغات گسترده ،مسئله را طوری مطرح می کنند که گویی فقط آنها مورد تهدید القاعده قرار دارند.

به نوشته این نشریه، اغلب اعضای القاعده ساکن در چین در منطقه شین جیانگ این کشور مستقر بوده و فعالیت های خود را در مرزهای مشترک چین با کشورهایی چون پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان انجام می دهند.

اعضای القاعده در چین تحت عنوان گروهی به نام Uyghurs فعالیت می کنند ومبارزه دولت چین با شبکه القاعده با حمله نیروهای امنیتی چین در سال گذشته به پایگاههای این گروه در منطقه شین جیانگ وارد مرحله جدیدی شد.

به نوشته تایم، چین در مبارزه با القاعده تا حد زیادی موفق بوده و با محدود کردن فعالیت های اقتصادی اعضای منتسب به این شبکه عملا آنها را در تنگنا قرار داده است.

این گزارش می افزاید: گروه Uyghurs بیش از یک هزار عضو در چین دارد که اغلب این افراد برای انجام عملیات های انتحاری آمادگی دارند.

به گزارش تایم، چین پس از پایان جنگ اتحاد جماهیر شوروی سابق علیه افغانستان-، سیاست ها و اقدامات خاصی را برای مبارزه با تندروها و تروریسم برنامه ریزی کرد که اغلب این برنامه ریزی ها مربوط به منطقه شین جیانگ بود؛ بر همین اساس فعالیت گروههای تندرو در این منطقه تا حد زیادی کاهش یافت و به مدت دو دهه است که فعالیت زیادی از گروه Uyghurs مشاهده نشده است.

اما به نظر می رسد با سخنان جدید مرد شماره دو القاعده و نزدیک شدن به زمان برگزاری بازی های المپیک پکن، القاعده در اندیشه افزایش حضور خود در چین باشد و این در حالی است که طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تجهیبز و آماده سازی اعضای القاعده در سراسر جهان به گوش می رسد.

تایم در ادامه می نویسد: در زمان جنگ افغانستان با شوروی، عده ای از ساکنان شین جیانگ که عضو گروههای تند رو بودند به افغانستان سفر کرده و پس از پایان جنگ با تجربیات و مهارت های جدید جنگی به چین بازگشتند و برای مقابله با قدرت مرکزی چین، برنامه های خود را سازماندهی کردند.

در پایان این گزارش آمده است: عده زیادی از اعضای گروه Uyghurs عضو گروههای تندرو دیگری از قبیل جنبش ترکستان شرقی هستند که آموزش این گروه زیر نظر القاعده انجام می شود.