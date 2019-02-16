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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

همتی:

برخی اطلاعات اقتصادی قابل ارائه عمومی نیست/ لزوم احتیاط در تحلیل

برخی اطلاعات اقتصادی قابل ارائه عمومی نیست/ لزوم احتیاط در تحلیل

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی برخی اطلاعات اقتصادی قابل ارائه عمومی نیست، گفت: در چند ماه اخیر، ارائه برخی از تحلیل‌های دور از واقعیت فقط مردم را نگران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی در واکنش به ایجاد نگرانی در میان مردم، نوشت: اقتصاد به مانند شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خلا ایجاد کرد و نظریه را محک زد، نیست. اقتصاد حل مشکلات جهان واقعی است و نظریات مربوط به آن نیز در جهان واقع و بر اساس انبوهی از متغیرها تحقق می یابد.

بدون داشتن اطلاعات روز و ضروری، ممکن است تحلیل هایی انجام دهیم که عدم تحقق آنها اعتبار تحلیلگر را زیر سؤال ببرد. این روزها صاحبنظران اقتصادی در مورد تورم، نقدینگی و خصوصا ذخایر ارزی و تزریق ارز و آینده نرخ ارز تحلیل هایی مطرح می کنند که بعضا حاکی از نداشتن اطلاعات لازم است و نگرانی های بی مورد را در بین مردم موجب می شود.

متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی و بیم از استفاده بدخواهان و سودجویان و علی‌رغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی ها قابل ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه می‌کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند. 

مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد که برخی از تحلیل‌های دور از واقعیت دوستان به جز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره ای نداشت.

کد مطلب 4542888

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