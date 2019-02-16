۴۰ سال اسناد تئاتر ایران رونمایی شد/از علی رفیعی تا خورشید کاروان

به گزارش خبرنگار مهر، موزه هنرهای معاصر فلسطین روز جمعه ۲۶ بهمن میزبان مراسم افتتاح نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» و رونمایی از ۴ عنوان کتاب چاپ شده در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بود که با حضور شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و تعدادی از هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم با حضور مریم معترف از ۴ عنوان کتاب «تئاتر ایران» نوشته آدولف تالاسو و ترجمه جلال ستاری، «تماشا در عصر صفویه» نوشته ژان کالمار و ترجمه یداله آقاعباسی، «بیداری» نوشته ژولیان گارنر و ترجمه داود دانشور و «تئاتر انقلاب؛ مجموعه مقالات سمینار پژوهشی تئاتر پس از انقلاب اسلامی» با گردآوری حامد سقایان رونمایی شد.

نادر برهانی‌مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز در بخش افتتاح نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» به ارائه نکاتی درباره این نمایشگاه پرداخت و گفت: این نمایشگاه شماره صفر اسناد چهل سال تئاتر ایران است و چون اولین نمایشگاه است کامل نیست. این نمایشگاه سرآغازی برای پژوهشگران تئاتر و هنرهای تجسمی است تا در این حوزه فعالیت را ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه اسناد تئاتر در دهه ۸۰ و ۹۰ به خاطر گسترش فضاهای مجازی بیشتر در دسترس بوده‌اند، افزود: در این نمایشگاه تأکید بر اسنادی است که اثر کمی از آن‌ها در فضای مجازی وجود دارد. در این نمایشگاه وقایع ملی و رویدادهای تئاتری در شهرستان‌ها هم کمتر منعکس شده زیرا در فرصت ۱۰ ماهه ای که در اختیار داشتیم مجال کافی برای جمع آوری این اسناد وجود نداشت ولی هنرمندان و پژوهشگران تئاتر در شهرستان ها می‌توانند این راه را ادامه دهند.

دبیر سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با بیان اینکه در نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» اسناد مربوط به افراد دبیرخانه جشنواره سی و هفتم، اداره کل هنرهای نمایشی و افراد منصوب به آن‌ها استفاده نشده است، اظهار کرد: تنها عکسی از من و چند دوست دیگر که در سال ۱۳۶۹ و نهمین جشنواره تئاتر فجر به‌عنوان راهنمایان فرهنگی و هنری جشنواره بودیم، در نمایشگاه گذاشته شده است.

برهانی مرند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری ۴ نشست پژوهشی تاریخ شفاهی تئاتر ایران، توضیح داد: این نشست‌های که به بررسی ۴ دهه تئاتر ایران می‌پردازند، قرار بود مکمل این نمایشگاه باشند ولی به دلیل اینکه امکان برگزاری این نشست ها در فضای نمایشگاه وجود نداشت با فاصله و در تالار مشاهیر تئاتر مجموعه تئاتر شهر برگزار می شوند.

در ادامه با حضور شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی و نادر برهانی مرند دبیر جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر، نمایشگاه «چهل سال اسناد تئاتر ایران» افتتاح شد.

در این نمایشگاه پوسترهایی از آثار مختلف تئاتر در دهه‌های مختلف از جمله «یادگار سال‌های شن» علی رفیعی، «عباس آقا کارگر ایران ناسیونال» سعید سلطان‌پور، «پوست میوه» داود رشیدی، «اژدها» صدرالدین زاهد، «خورشید کاروان» گروه فدک، اولین مسابقه عکاسی تئاتر و همچنین سند نخستین سندیکای تئاتر، لوگوی تمام تماشاخانه‌های خصوصی، دولتی و سالن‌های خارج از تهران و همچنین اسناد و مدارک تئاتر در جبهه و نمایشنامه‌هایی که توسط رزمنده‌های اسیر در زندان‌های بعثی نوشته و اجرا شده‌اند، در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته‌اند.