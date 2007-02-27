ضوابط حضور ناشران داخلی برای نمایشگاه کتاب مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشران سراسر کشور اعم از خصوصی یا دولتی که دارای پروانه نشر معتبر در زمان ثبت نام ( اسفند ماه ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند و بیش از 40 عنوان کتاب از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1385 و در مورد ناشران متقاضی غرفه در بخش کودکان و نوجوانان 50 عنوان کتاب منتشر کرده اند می توانند بطور مستقل جهت ثبت نام در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 12 اسفند ماه سال جاری به مدت ده روز به موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران واقع در خیابان انقلاب - بین فلسطین و صبای جنوبی مراجعه کنند .

ملاک تخصیص غرفه در نمایشگاه بیستم فقط فعالیت سه سال گذشته ناشر ( چاپ اول و تجدید چاپ ) بر اساس اطلاعات موجود در خانه کتاب ایران خواهد بود و هر ناشر دارای غرفه مستقل ، حداکثر می تواند نمایندگی 4 ناشر دیگر را که کمتر از 40 عنوان کتاب منتشر کرده است ، یا دو ناشر دیگر را که بیش از 40 عنوان کتاب منتشر کرده است ، اخذ کنند و ناشرانی که زیر 40عنوان کتاب در بخش بزرگسال و کمتر از 50 عنوان کتاب کودک و نوجوان در سال های موردنظر منتشر کرده و قصد دارند به صورت مستقل شرکت کنند بصورت مشروط می توانند برای بخش نمایشگاه ثبت نام نمایند .

لازم به ذکر است که عرضه کتب کلیه کتابهای ناشران منوط به تایید کمیته ناشران داخلی است .

همچنین در راستای حمایت از مصرف کنندگان و عرضه کتاب ارزان قیمت ، ناشرانی که تمایل داشته باشند کتاب های خود را با تخفیف بیشتر از 10% قیمت پشت جلد عرضه کنند به ازاء هر 10 % تخفیف اضافی و حداکثر تا سقف 40%ة می توانند از 30%ة تخفیف در هزینه های ثبت نام ناشران برخوردار شوند . ناشران کتاب های کمک آموزشی مشمول این تخفیف نمی شوند .

این گزارش حاکی است کلیه متقاضیان باید 50% مبلغ کل اجاره را با توجه به متراژ درخواستی و قیمت غرفه ها براساس جدول های تعیین شده به حساب جاری 1100630 نزد بانک رفاه شعبه نشر کد 166 به نام موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران واریز کنند .

باقیمانده وجه اجاره غرفه پس از ثبت نام قطعی و مشخص شدن متراژ تخصیصی و قبل از تحویل غرفه ها اخذ خواهد شد .

علاقه مندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با مراجعه به سایت بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به آدرس (www.tibf.ir ) از سایر ضوابط ثبت نام مطلع شوند و فرم های مربوطه را تهیه کنند .