اجساد مسیح، همسر و فرزند وی کشف شد !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تهیه کننده فیلم مستند " آخرین مقبره مسیح" جیمز کامرون است که قرار است روز 13 اسفند ماه از شبکه "دیسکاوری" پخش شود. این فیلم مدعی شده که 10 جعبه ای که در سال 1980 در حومه شهر شهر بیت المقدس کشف شده دربرگیرنده استخوانهای مسیح و خانواده وی بوده اند.

بر اساس محتوای این فیلم، یکی از این جعبه ها حتی دارای عنوان " یهوا، پسر مسیح" است که اشاره می کند مسیح دارای فرزند بوده است.

سیمچا جاکوبوچی به عنوان کارگردان این فیلم اظهار داشت که نام یکی از این جعبه ها مریمنه است که شاهدی برای این مدعاست که این جعبه ها دربرگیرنده اجساد مسیح و خانواده وی هستند ، چرا که در متون باستانی مسیحیت مریمنه نام مریم مجدلیه بوده است.

این ایده که بدن مسیح در جعبه ای قرار گرفت با اعتقادات مسیحی مغایرت دارد چرا که مسیحیان باور دارند مسیح پس از مرگ رستاخیز و به آسمان عروج کرده است.

اکثریت مسیحیان اعتقاد دارند بدن مسیح سه روز در مکان کنونی کلیسای مقبره مقدس در شهر قدیمی بیت المقدس مانده است، اما مکانی که در این فیلم به عنوان محل دفن حضرت مسیح (ع) معرفی شده در جنوب بیت المقدس قرار دارد و به کلیسای مذکور نزدیک نیست.

در سال 1996 هنگامی که شبکه بی بی سی فیلم مستند کوتاهی را با همین مظنون پخش کرد باستان شناسان این ادعا را به چالش گرفتند.

عاموس کلونر نخستن باستان شناسی که این محل را بررسی کرده گفت : ادعای این فیلمسازان با معیارها و استانداردهای باستان شناسی مطابقت ندارد، بلکه برای منافع خود مطرح شده است.

شیمون گیبسون یکی از سه باستان شناسی که این مقبره را در سال 1980 کشف کرد روز گذشته درباره ادعای این فیلم گفت : من نسبت به این ادعا تردید دارم، اما می توان احتمال آن را مورد بررسی قرار داد.

ادعای این فیلم خشم رهبران مسیحی در سرزمین مقدس را برانگیخته است.

استفان پن از علمای انجیل در دانشگاه سرزمین مقدس مستقر در بیت المقدس که مصاحبه وی بخشی از این فیلم را تشکیل داده گفت : فرضیه این فیلم وزن اندکی دارد. فکر نمی کنم مسیحیان به این ادعا توجه کنند، اما شکاکان می خواهند در ماجرایی که بسیاری از مردم به آن احترام می گذارند حفره هایی از تردید ایجاد کنند.

"پن "حتی از این که نام "مسیح" که روی این جعبه ها حک شده درست خوانده شود تردید کرد و تلفظ آن بیشتر به " هانون" شبیه دانست.

کلونر ادعای این فیلمسازان را کذب دانست و گفت : نامهایی که روی این جعبه ها نوشته شده از نامهای متداول یهودیان آن زمان اند.