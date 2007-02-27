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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۸

معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت :

لایحه سیاست‌های اجرایی اصل 44 امسال به مجلس نمی‌رود

در حالی که رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس هشدار داد در صورتی که دولت طی روزهای آینده لایحه اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 را به مجلس نیاورد، مجلس طرح یک فوریتی آن را تصویب خواهد کرد، معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت از تقدیم این لایحه به مجلس در ابتدای سال 86 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم حسینی معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: لایحه اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 آماده و تهیه شده است اما در سال جاری به مجلس ارائه نخواهد شد.

حسینی افزود: دولت قصد داشت این لایحه را قبل از پایان سال جاری به مجلس تقدیم کند،  اما با توجه به طول کشیدن بررسی لایحه بودجه در مجلس، مطمئنا این لایحه در صورت تقدیم به مجلس نیز در سال‌جاری در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

وی اضافه کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد دولت این لایحه را فروردین یا اردیبهشت سال آینده به مجلس تقدیم کند.

مصاحبه مشروح معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با خبرنگاران تا لحظاتی دیگر منتشر می‌شود.

کد مطلب 454294

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