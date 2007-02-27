به گزارش خبرنگار مهر، محمدقاسم حسینی معاون امور مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامهریزی صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: لایحه اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 آماده و تهیه شده است اما در سال جاری به مجلس ارائه نخواهد شد.
حسینی افزود: دولت قصد داشت این لایحه را قبل از پایان سال جاری به مجلس تقدیم کند، اما با توجه به طول کشیدن بررسی لایحه بودجه در مجلس، مطمئنا این لایحه در صورت تقدیم به مجلس نیز در سالجاری در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
وی اضافه کرد: با هماهنگیهای صورت گرفته با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مقرر شد دولت این لایحه را فروردین یا اردیبهشت سال آینده به مجلس تقدیم کند.
مصاحبه مشروح معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی با خبرنگاران تا لحظاتی دیگر منتشر میشود.
نظر شما