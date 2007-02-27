تغییر ژن میزان چربی خون را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، تریگلیسریدها اجزای میکروسکوپی ضروری چربی بوده که در جریان خون شناورند. این ذرات با عبور از ریه به کلسترول "بد" LDL تبدیل می شوند. از این رو کاهش سطح این ماده در خون در سالم نگهداشتن سیستم قلبی - عروقی نقش دارد.

برخی از افراد از توانایی طبیعی کاهش این ماده در خون خود برخوردارند و محققان مرکز پزشکی "ساوت وسترن" دانشگاه تگزاس در دالاس به منظور کشف این موضوع عملکرد ژن ANGPTL4 را مورد بررسی قرار دادند.

محققان با استفاده از تحلیل های ژنتیکی پیشرفته تغییرات خاص این ژن را در بیش از 3500 فرد بالغ قیاس کردند.

دانشمندان به 93 تغییر مجزا دست یافتند اما یکی از این تنوعات ژنی با نام E40K با کاهش سطح پلاسمای تریگلیسرید و افزایش میزان کلسترول "خوب" HDL یا کلسترول غنی از لیپوپروتئین با غلظت بالا مرتبط بود. یافته های این تحقیق در نشریه Nature Genetics به چاپ رسید.