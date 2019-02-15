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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۵۵

محققان سوئدی می گویند؛

عدم تناسب اندام در نوجوانی با بیماری در میانسالی همراه است

عدم تناسب اندام در نوجوانی با بیماری در میانسالی همراه است

طبق نتایج یک مطالعه، پسران نوجوانی که چاق بوده و تناسب اندام ندارند با ریسک بالاتر ابتلا به بیماری مزمن و ناتوانی در بزرگسالی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان موسسه کارولینسکا سوئد در مطالعه خود بیش از ۱ میلیون پسر با میانگین سنی ۲۸ سال را مورد برسی قرار دادند. این پسران از سن ۱۶ تا ۱۹ سالگی تحت نظر بودند.

محققان دریافتند پسرانی که در نوجوانی بی تحرک، چاق یا هر دو بودند، در بزرگسالی با احتمال بیشتر ناتوانی پزشکی و بیماری های مزمن مواجه بودند.

«پونتاس هنریکسون»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تناسب اندام و چاقی در نوجوانی ارتباط قوی ای با سلامت در سنین بالاتر دارد.»

به گفته وی، «وجود این رابطه بسیار حائز اهمیت است چراکه بسیاری از نوجوانان کنونی در مقایسه با نسل های قبل، تناسب اندام کمتر و وزن بیشتری دارند.»

محققان دریافتند ناتوانی های پزشکی شایع مرتبط با عدم تناسب اندام، شامل مشکلات عضلانی و آسیب های ناتوان کننده، توانایی های سیستم عصبی، مشکلات گردش خون و تومورها و همچنین مشکلات روانی است.

محققان بر ضرورت تحرک فیزیکی و پیشگیری از چاقی با شروع دوره نوجوانی تاکید دارند.

کد مطلب 4542950

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