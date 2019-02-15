نوشابه های رژیمی خطر سکته در زنان یائسه را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات نشان داده است در مقایسه با زنانی که کمتر از یک بار در هفته نوشابه رژیمی مصرف می کنند یا اصلا نوشابه مصرف نمی کنند، زنانی که دو بار یا بیشتر در هفته نوشابه رژیمی مصرف می کنند ۲۳ درصد بیشتر با ریسک سکته، ۳۱ درصد بیشتر با ریسک سکته ایسکمیک و ۲۹ درصد بیشتر با ریسک ابتلا به بیماری قلبی روبرو هستند.

بعلاوه ریسک مرگ در آنها به هر دلیلی ۱۶ درصد بیشتر است. همچنین یافته ها نشان می دهد ریسک سکته در زنان فاقد بیماری قلبی یا دیابت بیش از دو برابر خواهد بود.

«یاسمین موسی وار رحمانی»، استادیار دانشکده پزشکی آلبرت انیشتین آمریکا، در این باره می گوید: «تحقیق ما و سایر مطالعات مشاهده ای نشان می دهند که مصرف نوشابه های رژیمی بی ضرر نیستند و مصرف زیاد آنها با ریسک بالاتر بروز سکته و بیماری قلبی مرتبط است.»

در این مطالعه، ۸۱,۷۱۴ زن ۵۰ تا ۷۹ سال مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجائیکه نتایج این مطالعه مربوط به زنان پس از سن یائسگی است، در مورد مردان یا زنان جوان تر قابل تعمیم نیست.

محققان تاکید می کنند آب بهترین نوشیدنی و بهترین گزینه برای نوشابه های فاقد کالری است.