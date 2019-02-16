ثبت ۳۴۲ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در روز گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۶ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۴۲ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق ضایعات در جهان نما بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل عملیات امداد و نجات در حادثه ریزش آوار در خیابان توپچی و ۲ مورد عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در بلوار فرودگاه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان اضافه کرد: تعداد یک نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.