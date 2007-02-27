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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۲۹

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آمادگی 1297 پایگاه ویژه امداد رسانی در ایام نوروز

آمادگی 1297 پایگاه ویژه امداد رسانی در ایام نوروز

رئیس اورژانس کشور گفت: 1297 پایگاه ویژه امداد رسانی با آغاز سال نو در جاده ها و شهرها مستقر خواهند شد تا با بهره گیری از 240 پایگاه سیار جاده ای و 10 پایگاه امداد هوایی ، کار خدمت رسانی اورژانس به مردم را انجام دهند.

دکتر فرزاد پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 9000  نفر نیروی انسانی این مرکز به همراه حدود 55 هزار نفر از پرسنل بیمارستانی ، در ایام عید وظیفه خدمت رسانی ویژه امدادی به مردم را عهده دار هستند.

رئیس اورژانس کشور گفت: تلاش خواهیم کرد تا با آموزشهای مناسب به مردم و توسعه ظرفیت های منطبق بر بهداشت محیط ، سفرهای نوروزی مردم را بی خطر سازیم.

پناهی در خصوص وضعیت آمبولانس های کشور نیز گفت: قرارداد اولیه ما با ایران خودرو که خرید 750 دستگاه بود محقق شده است و قرارداد دوم که خرید 1200 دستگاه دیگر از این شرکت است به کندی پیش می رود که تنها 200 دستگاه آن تا کنون به اورژانس واگذار شده و طبق اعلام قبلی در آخرین دوره واگذاری که بزودی انجام خواهد شد ، 41 دستگاه دیگر به اورژانس تحویل می شود.

وی از تدارک ویژه حضور اورژانس کشور در چهارشنبه آخر سال در مکانهای ویژه و خاص شهرها خبر داد و گفت: امیداریم امسال شاهد حوادث دلخراش کمتری در این شب باشیم و خانواده ها نیز با هدایت جوانان خود ، زمینه های جلوگیری از بروز حوادث را فراهم کنند.

کد مطلب 454301

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