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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۴

مدیرکل شیلات گیلان خبر داد:

افزایش ۹۰ درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر

افزایش ۹۰ درصدی صید ماهیان استخوانی از دریای خزر

رشت- مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به صید هزار و ۳۸۵ تن ماهی استخوانی از دریای خزر از افزایش ۹۰ درصدی میزان صید نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق شعبانی شامگاه جمعه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه باران اظهارکرد: از ابتدای شروع فصل صید در استان گیلان تاکنون صیادان گیلانی موفق به صید هزار و ۳۸۵ تن ماهی استخوانی از دریای خزر شده‌اند.

وی افزود: ارزش ریالی ماهی‌های صید شده ۵۳۶ میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۹۰ درصدی در صید ماهیان استخوانی مواجه هستیم.

شعبانی علت افزایش صید ماهی از خزر را شروع زود هنگام فصل صید و شرایط مساعد جوی عنوان کرد و گفت: بیشترین ماهیان استخوانی صید شده کفال با ۸۲۶ تن و ماهی سفید با ۵۲۹ تن است.

وی با بیان اینکه جدود ۴ هزار صیاد از ۵۲ شرکت تعاونی صید پره در استان گیلان فعال هستند، بیان‌کرد: سازمان شیلات ایران به دلیل سرمای زودرس هوا و برای حمایت از صیادان زمان آغاز فصل صید ماهیان استخوانی از دریای خزر برای امسال به جای ۲۰ مهر از ۱۵ مهر اعلام کرد.

کد مطلب 4543012

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