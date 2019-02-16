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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۵

رئیس هیئت بوکس استان همدان:

۲ بوکسور نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۲ بوکسور نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

همدان- رئیس هیئت بوکس استان همدان گفت: ۲ نفر از بوکسورهای نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شدند.

داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره درخشش بوکسورهای همدانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان با رقابت ۵۸ بوکسور نوجوان از ۲۰ استان کشور برگزار شد.

وی افزود: کادر فنی تیم ملی بوکس کشورمان در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر را به اولین اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت کردند که نام ۲ بوکسور همدانی در این لیست دیده می‌شود.

رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به اسامی نفرات دعوت‌شده از همدان به این اردو گفت: محمدمتین عابدی و امیرحسین ضیا شفیع ۲ نفر از نوجوانان آینده دار بوکس همدان به این اردو دعوت شدند.

دوامی عنوان کرد: نفرات دعوت‌شده به این اردو از ۴ اسفندماه باید خود را به اردوی تیم ملی کشورمان معرفی کنند.

وی بابیان اینکه سیاست‌گذاری هیئت بوکس استان همدان توجه به رده‌های پایه است، گفت: به دنبال آنیم که در سال ۹۸ میزبانی مسابقات قهرمانی بوکس کشور را در رده نوجوانان برای همدان بگیریم.

رئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: به‌طور قطع با گرفتن این میزبانی بوکسورهای بیشتری از همدان به اردوهای تیم ملی راه پیدا خواهند کرد و برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام داده‌ایم تا در آینده بتوانیم در تمامی رده‌های سنی در اردوهای تیم ملی نماینده داشته باشیم.

کد مطلب 4543017

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