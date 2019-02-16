۲ بوکسور نوجوان همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره درخشش بوکسورهای همدانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی تیم ملی بوکس نوجوانان با رقابت ۵۸ بوکسور نوجوان از ۲۰ استان کشور برگزار شد.

وی افزود: کادر فنی تیم ملی بوکس کشورمان در پایان این رقابت‌ها نفرات برتر را به اولین اردوی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت کردند که نام ۲ بوکسور همدانی در این لیست دیده می‌شود.

رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به اسامی نفرات دعوت‌شده از همدان به این اردو گفت: محمدمتین عابدی و امیرحسین ضیا شفیع ۲ نفر از نوجوانان آینده دار بوکس همدان به این اردو دعوت شدند.

دوامی عنوان کرد: نفرات دعوت‌شده به این اردو از ۴ اسفندماه باید خود را به اردوی تیم ملی کشورمان معرفی کنند.

وی بابیان اینکه سیاست‌گذاری هیئت بوکس استان همدان توجه به رده‌های پایه است، گفت: به دنبال آنیم که در سال ۹۸ میزبانی مسابقات قهرمانی بوکس کشور را در رده نوجوانان برای همدان بگیریم.

رئیس هیئت بوکس استان همدان عنوان کرد: به‌طور قطع با گرفتن این میزبانی بوکسورهای بیشتری از همدان به اردوهای تیم ملی راه پیدا خواهند کرد و برنامه‌ریزی بلندمدتی انجام داده‌ایم تا در آینده بتوانیم در تمامی رده‌های سنی در اردوهای تیم ملی نماینده داشته باشیم.