وقف یک قطعه زمین به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، حجت‌الاسلام سید علی حسینی از ثبت یک وقف جدید در همدان خبر داد و اظهار کرد: یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰ متر مربع در شهرک فرهنگیان وقف شد.

وی با اشاره به اینکه اعظم عابدی نیک فرزند شهید حاج قربانعلی عابدی نیک این زمین را وقف کرده است، گفت: نیت وقف مربوط به ساخت مسجد صاحب الزمان(عج) در شهرک فرهنگیان همدان است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان همدان ارزش تقریبی موقوفه را ۱۵۰ میلیون تومان دانست و افزود: دهه امامت و ولایت نیز از سوی این واقف همدانی زمینی وقف شد.

وی با اشاره به اینکه این ملک به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع بود، عنوان کرد: نوع وقف انتفاعی و نیت واقف برای آرامستان بود.