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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۵۰

رئیس حوزه هنری استان بوشهر:

نمایشگاه ملی پوستر «محکومیت تروریسم» در بوشهر برگزار می‌شود

نمایشگاه ملی پوستر «محکومیت تروریسم» در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس حوزه هنری استان بوشهر گفت: نمایشگاه ملی پوستر «محکومیت تروریسم» در بوشهر با ارائه ۴۰ اثر از هنرمندان ملی و بین المللی برگزار می‌شود.

امید پارسایی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به خانواده و بازماندگان شهیدان حمله تروریستی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حوزه هنری بوشهر با هدف محکومیت ترور و اظهار همدردی جامعه هنر با حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان نمایشگاه ملی پوستر «محکومیت تروریسم» را برگزار می‌کند.

رئیس حوزه هنری بوشهر افزود: با توجه به اینکه هنر یکی از ابزارهای مناسب در انتقال پیام است حوزه هنری سعی دارد با برپایی این نمایشگاه ابعاد این حادثه و شهادت جوانان میهن اسلامی را به مخاطبان خود تشریح کند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه ۴۰ اثر از هنرمندان ملی و بین المللی با موضوع محکومیت عملیات تروریستی و ضد استقلال سرزمین اسلامی ایران در معرض نمایش عموم گذاشته می شود.

پارسایی فر عنوان کرد: این پوسترها بیشتر با موضوع جنایت هایی است که طی چند مدت اخیر از سوی گروه های تکفیری علیه ایران رخ داده است.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر افزود: آیین افتتاحیه این نمایشگاه صبح روز یکشنبه ساعت ۱۰ در نگارخانه سوره حوزه هنری استان بوشهر برگزار می شود.

کد مطلب 4543023

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