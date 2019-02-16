«گوترش» خواستار لغو محدودیتهای رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «آنتونیو گوترش» در نشست افتتاحیه کمیته سازمان ملل در خصوص حقوق مردم فلسطین اظهار داشت: «من از اسرائیل می خواهم تا محدودیتها بر آزادی ورود و خروج کالا و افراد را لغو نماید؛ زیرا این محدودیتها تلاشهای سازمان ملل و سایر سازمانهای بشردوستانه را مختل کرده و عملاً نقشی در رفع نگرانیهای امنیتی [و ادعایی این رژیم] ندارد».

گوترش در ادامه گفت که دو میلیون فلسطینی «همچنان در منجلاب فقر و بیکاری فزاینده گرفتار و از دسترسی به امکانات درمانی و آموزشی کافی، آب آشامیدنی و برق محروم هستند».

دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که «مردم فلسطین بیش از نیم قرن است که در شرایط اِشغال بسر می برند و از حقوق مشروع برای تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند. جوانان فلسطینی امید اندکی به برخورداری از آینده ای بهتر دارند».

دبیرکل سازمان ملل در پایان سخنان خود به حس عمیق بی اعتمادی در میان مردم فلسطین و تضعیف راه حل دو دولتی اشاره کرد و تأکید کرد که ادامه شهرک سازیهای رژیم صهیونیستی در مناطق اِشغالی کرانه باختری طبق حقوق بین الملل اقدامی غیرقانونی بوده و موجبات دست درازی و تجاوز به اراضی بیشتر در منطقه را فراهم می سازد.