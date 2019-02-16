فرحناز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح غربالگری بینایی برای کودکان ۳ تا ۶ سال هر ساله توسط سازمان بهزیستی اجرا می شود امسال نیز این طرح آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۶۸ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله تحت پوشش طرح غربالگری بینایی قرار می‌گیرند، افزود: پیش‌بینی می‌شود بیش از این تعداد کودک تا پایان سال به پایگاه‌های بهزیستی مراجعه کنند.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: کودکانی که تحت پوشش طرح قرار می گیرند با استفاده از دستگاه های بینایی سنجی مشکلات بینایی و عیوب انکساری آنان شناسایی و سپس در صورت نیاز به سطوح تشخیصی بالاتر به مراکز درمانی ارجاع خواهند یافت.

وی از اجرای طرح غربالگری بینایی در مراکز سیار و ثابت بهزیستی استان کرمانشاه خبر داد و افزود: ۱۴ پایگاه سلامت اجتماعی در سطح پارک های شهرستان کرمانشاه به عنوان پایگاه های ثابت از صبح تا ظهر نسبت به انجام طرح مذکور اقدام خواهند کرد.

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: در سطح شهرستان‌ها نیز پایگاه های سیار اعزام خواهد شد و علاوه بر پایگاه های سلامت اجتماعی شهرستان نسبت به غربالگری اقدام خواهند کرد.

وی افزود: به کودکان خانوارهای نیازمندی که از نظر بینایی دچار مشکل باشند هزینه خرید عینک و همچنین بخشی از هزینه جراحی از سوی سازمان بهزیستی پرداخت خواهد شد.