به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه مالیاتی ایران، " علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع ومعادن حدود2 ماه پیش درهمایش " بررسی مدیریت منابع مالی تحقیق و توسعه در ایران" خبرداده بود که پیشنهاد این وزارتخانه این است که در صورتی که بنگاههای تولیدی و اقتصادی بخشی از درآمد خود را در امر تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند، به عنوان مالیات همان سال یا سال قبل تلقی و پذیرفته شود.

وی افزود: سعی داریم این پیشنهاد را در بودجه سال 1386بگنجانیم و از سال آینده این پیشنهاد عملیاتی شود.

طهماسبی با تاکید براینکه باید بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه علاقه‌مند کنیم، افزود: پیشنهاد جایگزین شدن سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به جای پرداخت مالیات ، قرار است به صورت لایحه جداگانه‌ای تدوین شود.

خبرنگار ما در این باره کسب اطلاع کرد که این پیشنهاد درهیئت وزیران به تصویب رسیده و کارگروهی در کمیسیون اقتصادی دولت مامور تدوین لایحه مربوطه شده است .ظاهرا رییس جمهور نیز هنگام طرح این پیشنهاد از آن استقبال کرده و لذا انتظار می رود کار این لایحه به سرعت انجام شود – هر چند ازنظر زمانی به تصویب و گنجانیدن در لایحه بودجه 86 نمی رسد.

در سال 2055میلادی ، قاره آسیا دربخش تحقیق و توسعه پیشتاز بوده است و این قاره377میلیارد دلار درامورتحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرد، در حالیکه قاره آمریکا366میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام داد.

درعرف اقتصاد سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی شاخص ارزیابی توجه کشورها به امر تحقیق و توسعه عنوان می شود به طوری که در سال 2004حدود5/2درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا به تحقیق و توسعه اختصاص یافت که سهم بخش دولتی 5/35درصد و سهم بخش خصوصی حدود 65درصد بود.

پیش بینی می شود سهم تحقیق و توسعه در ایران به (67/0شصت و هفت صدهم ) درصد از تولید ناخالص ملی درسال جاری برسد. در کشورهای توسعه یافته به ازای یک میلیون نفر500تا یک هزار تحقیق وجود دارد که در ایران این رقم480تحقیق به ازای یک میلیون نفر است که شرایط مناسبی است.