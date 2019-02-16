به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن به حضور «خالد الیمانی» وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن در نشست ورشو واکنش نشان داده و آن را محکوم کرد.

عبدالملک الحوثی تاکید کرد که موضع ملت یمن در قبال دشمنی با رژیم صهیونیستی یک موضع عقیدتی و اساسی است. نشست ورشو تنها یک نمونه از گردهمایی‌هایی است که در آن علیه امت اسلامی توطئه‌چینی شده و تنها تفاوت آن با گردهمایی‌های پیشین این بود که آنچه در خفا و پشت پرده رخ می داد اکنون علنی شده است.

الحوثی حضور «خالد الیمانی»، وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن در کنار «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در نشست ورشو را «مفتضحانه و شرم‌آور» خوانده و تاکید کرد که این اقدام پرده از توطئه‌ای بر می‌دارد که این فرد برای مردم یمن آماده کرده‌ است.

او گفت: «مزدوران خائن می خواهند که مردم عزیز یمن تبدیل به عروسکی در دست اسرائیل و آلت دست آمریکا شوند».

رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه مردم یمن در کنار فلسطینی‌ها و مقدسات و آرمان‌های آن‌ها ایستاده‌اند، بر ضرورت تقابل با رژیم اشغالگر قدس به عنوان یک اصل عقیدتی مهم تأکید کرد.

سید عبدالملک بدر الدین الحوثی از مردم یمن خواست برای محکومیت این اقدام مزدوران دولت مستعفی که مورد حمایت عربستان سعودی هستند، روز یکشنبه راهپیمایی های گسترده در سراسر یمن برگزار کنند.

حضور وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در نشست ورشو ، آن هم در کنار نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعتراض و خشم مردم و احزاب و محافل سیاسی یمن را در پی داشته است .