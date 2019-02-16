ان شا الله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه های جنگل کاری حاشیه راه‌ها امسال در استان کرمانشاه آغاز شده و در حال حاضر در سه محور به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از انجام عملیات واکاری و جنگل کاری در کریدور بیستون- کرمانشاه که در گذشته فازهای ۱ و ۲ آن اجرا شده خبر داد و افزود: عملیات مراقبت و نگهداری کریدور بیستون- کرمانشاه امسال انجام شده و در حال حاضر واکاری جنگل با هدف افزایش تفرجگاه های بین راهی و توسعه فضای سبز حاشیه راهها در دست اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه میزان انجام عملیات واکاری در کریدور کرمانشاه-بیستون را ۴۵ کیلومتر به مساحت ۸۰ هکتار اعلام کرد و گفت: عملیات واکاری، احیا و بازسازی جنگل به طول ۴۰ کیلومتر در طرفین مسیر قصرشیرین به خسروی خبرداد.

وی تصریح کرد: عملیات واکاری و جنگل کاری در حاشیه راهها در محور هرسین-کرمانشاه به طول ۲۰ کیلومتر در دست اقدام است که همگی تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

به گفته کولانی، از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرای عملیات بیولوژیک در حوزه آبخیز با ۷ پروژه و بیش از یک میلیارد تومان در دست اجرا است.

وی مراقبت، نگهداری، جنگل کاری سنواتی و همچنین حفاظت، مراقبت و نگهداری از پارک های جنگلی را از دیگر طرح‌های ویژه در دستور کار اعلام کرد.