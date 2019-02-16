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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۰

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تردد در محورهای زنجان-طارم وتهم -چورزق با زنجیرچرخ امکان پذیر است

تردد در محورهای زنجان-طارم وتهم -چورزق با زنجیرچرخ امکان پذیر است

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تردد در محورهای زنجان- طارم و تهم -چورزق فقط با استفاده از زنجیرچرخ امکان پذیر است و کیلومتر ۴۵ تا ۶۰ آزاد راه زنجان- قزوین کاملا یخ زده است. 

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش باران سطح جاده‌ها در محورهای  زنجان - طارم  ، زنجان -تهم-چورزق، زنجان-دندی -تخت سلیمان لغزنده است و برای تردد در این مسیرها رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند. 

وی اظهار کرد: در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان بارش برف جریان دارد و در محورهای زنجان- طارم ، تهم -چورزق تردد فقط با زنجیرچرخ امکان پذیر است و آزادراه زنجان به قزوین کیلومتر ۴۵ تا ۶۰ کاملا یخ زده است. 

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: با توجه به بارش باران و برف مه غلیظ برخی جاده‌ها و گردنه های کوهستانی استان زنجان را فرا گرفته است.

کد مطلب 4543057

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