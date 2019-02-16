سفر مخفیانه نتانیاهو به ۴ کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم بعد از نشست ورشو در لهستان اعلام کرده که مخفیانه به ۴ کشور عربی سفر کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که این کشورها روابط رسمی با رژیم صهیونیستی ندارند.

نتانیاهو از احتمال تقویت روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی در آینده نزدیک خبر داده است. منابع عبری اعلام کرده اند که ۴ کشوری که نتانیاهو مخفیانه به آنها سفر کرده غیر از کشورهای مصر و اردن است که معاهده صلح با رژیم صهیونیستی امضا کرده اند.