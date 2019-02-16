رقابت ۷۰ داور کشتی برای راهیابی به المپیک توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران کشتی و داور المپیکی کشورمان با اعلام این خبر افزود:علاوه بر کشتی گیرانی که باید سال آینده با حضور در رقابت‌های گزینشی اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی، سهمیه حضور در المپیک را به دست بیاورند برای داوران قضاوت کننده نیز میدان‌های گزینشی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بنابر اعلام اتحادیه جهانی کشتی، نفرات قضاوت کننده در المپیک باید حتماً در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در قزاقستان و بزرگسالان قاره خودشان در سال ۲۰۱۹ میلادی قضاوت کنند. همچنین داوران درجه S۱ که شانس قضاوت در المپیک را دارند، حتماً باید در یکی از مسابقات رنکینگ‌دار یا جوانان قاره مربوطه در سال ۲۰۱۹ میلادی حضور داشته باشند.

تنها داور کشتی کشورمان در المپیک ۲۰۱۶ ریو در پایان خاطرنشان کرد: قرار است داوران قضاوت کننده در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، بعد از مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان معرفی شوند.