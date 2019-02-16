گسترش سفرهای ارزان قیمت در نوروز

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به درپیش بودن ایام نورو،T گسترش سفرهای ارزان قیمت در دستور کار قرار دارد و باید در این راستا برنامه ریزی کنیم.

وی با اشاره به نمایش ظرفیت های گردشگری استان در نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری در تهران اظهار داشت: استقبال و مشارکت بخش خصوصی در این نمایشگاه پررنگ است.

وی درباره ظرفیت های میراث فرهنگی و گردشگری در استان عنوان کرد: در این نمایشگاه ظرفیت گردشگری استان مازندران رونمایی شده و انتظار این است که در گردشگری روستایی نیز فعالیت چشمگیری داشته باشیم.

فرزانه، ارتقای فرهنگ سنتی و بومی و محلی روستایی را از جمله برنامه ها بیان کرد و گفت: توسعه گردشگری روستایی سبب توزیع متوازن گردشگری از شهر به روستا می شود.

وی با اشاره به تصویب سند توسعه گردشگری در شورای برنامه ریزی اظهار داشت: با توجه به درپیش بودن ایام نوروز، گسترش سفرهای ارزان قیمت در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندارن تصریح کرد: امیدوارم با برنامه ریزی مناسب میزبان خوبی برای مسافران نوروزی در استان باشیم.